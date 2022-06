Izraelska vojska je v bližini mesta Dženin ustrelila 24-letnega moškega. V palestinskem begunskem taborišču Dejša v Betlehemu pa so izraelski vojaki ubili devetindvajsetletnika, so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočili iz palestinskega ministrstva za zdravje.

Po trditvah izraelske vojske so vojake poslali v bližino Dženina, kjer naj bi uničili domovanje napadalca, ki je marca v izraelskem mestu Bnei Brak ubil pet ljudi. Med operacijo je na stotine Palestincev v vojake metalo kamenje in zažigalne steklenice, prav tako pa so sežigali avtomobilske gume. Oboroženi Palestinci naj bi po navedbah izraelske vojske tudi streljali na vojake, ki so se odzvali s streljanjem.

Nasilje v begunskem taborišču je po navedbah izraelske vojske izbruhnilo po tem, ko so izraelske sile vkorakale vanj, da bi aretirale domnevnega palestinskega terorista. Ljudje v taborišču so v vojake pričeli metati kamenje in eksplozivne naprave, na kar je izraelska vojska odgovorila s streli, je še sporočila izraelska vojska.

Kljub temu, da so policisti v napadu v Bnei Braku ubili napadalca, se je Izrael odločil porušiti njegovo hišo, z namenom odvračanja drugih potencialnih palestinskih napadalcev. Organizacije za človekove pravice, ki takšno ravnanje razumejo kot kolektivno kaznovanje, ob tem opozarjajo na kršitev mednarodnega prava, še navaja dpa.

Izraelska vojska že več tednov izvaja racije v delih okupiranega ozemlja. Po oceni palestinskega ministrstva za zdravje je pri tem ubila več kot 30 ljudi