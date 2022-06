Merklova prekinila molk

Nekdanja nemška kanclerka Angela Merkel je v sredo v svojem prvem javnem govoru po šestih mesecih ruski napad na Ukrajino označila za očitno kršitev mednarodnega prava in globoko prelomnico v zgodovini Evrope po drugi svetovni vojni. Dejala je, da bodo posledice vojne daljnosežne, zlasti za Ukrajince, pa tudi za celino.

Ker Merklova ne opravlja več svoje funkcije, je dejala, da ne želi vplivati na dogodke iz ozadja. Hkrati pa je dejala, da podpira prizadevanja sedanje nemške vlade, Evropske unije, Združenih držav Amerike, Nata, skupine G7 in Združenih narodov, »da bi zagotovili ustavitev te barbarske agresivne vojne Rusije«. »Solidarna sem z Ukrajino, ki jo je Rusija napadla, ter podpiram njeno pravico do samoobrambe,« je dodala. Spregovorila je še o kršitvah pravic civilistov in izpostavila dogodke v kraju Buča. Mir in svoboda nikoli nista samoumevna, je še poudarila nekdanja kanclerka.