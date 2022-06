Kot smo pred dnevi poročali, je generalni direktor policije Anton Olaj s poslavljanjem začel konec maja, ko je sporočil, da s 1. junijem odhaja na dopust do nadaljnjega. V današnjem zapisu na Twitterju se je pohvalil, da je policijo vodil častno, da se pred izzvi ni umikal in da je s sodelavci doprinesel k visoki stopnji varnosti. Zapisal pa je tudi, da se njihovo uspešno delo izkazuje ob povečanju zaupanja javnosti v delo policije. Nasledniku je zaželel uspešno delo.

Slovo z mesta direktorja Urada za komuniciranje je z objavo na Twitterju obeležil tudi Uroš Urbanija, ki se Janezu Janši zahvaljuje, da ga je povabil k sodelovanju »pri najboljši vladi«. Po njegovo je Ukom v zadnjih dveh letih v veliki meri olajšal delo novinarjem, »saj so novinarske konference lahko spremljali na daljavo«. Svojemu nasledniku – novi direktor Urada za komuniciranje je Dragan Barbutovski – je zaželel uspešno delo v dobrobit državljanov in državljank Slovenije.

Ena zgodba je zaključena. Najprej iskrena hvala @JJansaSDS, da me je povabil k sodelovanji pri najboljši @vladaRS. Hvala tudi vsem sodelavcem UKOM, s katerimi smo stvari premikali naprej. — Uroš Urbanija (@UrosUrbanija) June 1, 2022

Na ministrstvih potekajo primopredaje poslov

Danes zjutraj so se že začele primopredaje. Za zdaj so napovedane predaje poslov med ministri za gospodarstvo, zunanje zadeve, obrambo, okolje in prostor, delo, javno upravo, zdravje in kulturo.

Najprej je bila predaja med novim ministrom za gospodarstvo Matjažem Hanom in nekdanjim ministrom Zdravkom Počivalškom. Srečala ste se že nekaj po 8. uri.

Uro kasneje pa sta posle predala nekdanji minister za zunanje zadeve Anže Logar in nova ministrica Tanja Fajon. Fajonova je ob predaji poslov povedala, da je imela z nekdanjim ministrom Logarjem odprt, iskren in dober pogovor ter se mu zahvalila za dosedanje delo. Povedala je, da se veseli izzivov, da ji je bila diplomacija in mednarodno delovanje vedno blizu:

Fajonova: V to vlogo vstopam z veliko mero odgovornosti, ponosom in vizijo

»Evropa je moj svet, v to vlogo vstopam z veliko mero odgovornosti, s ponosom, z vizijo. Želim delovati povezovalno, aktivno, želim si, da ministrstvo postane aktivni prostor, laboratorij idej, da ves potencial izkoristimo še bolj kot je v preteklosti. Ministrstvo prevzemam v zahtevnem času, ko je na evropskih tleh vojna, ki povzroča veliko strahu ne le med Ukrajinci, ampak med vsemi tudi zaradi energetske in prehrambene krize. V času geopolitičnih sprememb bo treba sprejemati težke odločitve, trenutno iščejo rešitve za sprostitve zalog žita in oskrbe z energijo. Vsi skupaj iščemo poti za čimprejšnje končanje vojne v Ukrajini. Zavzemam se za podporo Ukrajini, humanitarno pomoč in za post-konfliktno pomoč gradnje države,« je dejala Fajonova.

Poudarila je, da ne želi pozabiti na države zahodnega Balkana, pomembno bo nadaljevanje širitve EU in pomoč državam. Kot je povedala, bo prioriteta tesno povezovanje držav zahodnega Balkana in da te pristopijo EU.

Fajonova je dejala, da bo sledila ideologiji miru in da si želi, da se Slovenija vrne v jedrni del Evrope. Dejala je, da je bilo v preteklih letih čutiti preveliko zavezništvo z državami, kjer kršijo načela demokracije in vladavine prava. Povedala je, da podpira vključitev Hrvaške v schengenski prostor, saj da je to v strateškem interesu obeh držav, podpira tudi širitev schengena na Romunijo in Bolgarijo, obenem pa je dejala, da se tudi zaveda izzivov znotraj schengenskega prostora.

Na Twitter profilu ministrstva za zunanje zadeve so slovo Anžeta Logarja in prihod Tanje Fajon na ministrski položaj obeležili z videoposnetkom.

Na @MZZRS poteka predaja poslov med dosedanjim ministrom Anžetom Logarjem in novo ministrico za zunanje zadeve 🇸🇮 Tanjo Fajon. 🔴Ob 10. uri spremljajte V ŽIVO izjavo za medije👇https://t.co/LBqebJ3Cap.@AnzeLog@tfajon@vladaRSpic.twitter.com/0uxLltzUib — MFA Slovenia (@MZZRS) June 2, 2022

Ob 10. uri se je začela primopredaja med nekdanjim ministrom za obrambo Matejem Toninom in novim ministrom Marjanom Šarcem, ki so ga ob prihodu sprejeli z vojaškimi častmi. Predvidoma ob 11. uri bosta podpisala primopredajni zapisnik, sledila bo izjava za javnost in odhod Tonina skozi častni kordon Slovenske vojske.

Prejšnji minister za okolje in prostor Andrej Vizjak bo novemu ministru Urošu Brežanu posle predal ob 10.30. Za 11. uro je napovedana izjava ob primopredaji poslov med dosedanjim ministrom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janezom Ciglerjem Kraljem in novim ministrom Luko Mescem.

Ob isti uri bosta pred novinarje stopila tudi dosedanji minister za javno upravo Boštjan Koritnik in nova ministrica Sanja Ajanović Hovnik.

Prejšnji minister za zdravje Janez Poklukar bo v prostorih ministrstva za zdravje predal posle bodočemu ministru za zdravje Danijelu Bešiču Loredanu ob 12. uri. Ob 13. uri bo nekdanji minister za kulturo Vasko Simoniti predal posle novi ministrici Asti Vrečko.

Vlada se bo sicer danes popoldne sestala še na eni seji, na kateri bo znova sprejela tudi nekaj kadrovskih odločitev, je napovedal premier Golob.