Zapihal bo severovzhodnik, ponoči na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 30 stopinj Celzija. V petek bo delno jasno, sprva ponekod v notranjosti pretežno oblačno in ponekod po nižinah megleno. Na Primorskem bo dopoldne pihala šibka burja. Popoldne bo lahko nastala kakšna ploha ali nevihta, nekaj jih bo možnih tudi ponoči predvsem v severnih krajih. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 18, najvišje dnevne od 25 do 31 stopinj Celzija.

Obeti: V soboto in nedeljo bo sončno in vroče s kakšno popoldansko nevihto. V nedeljo bodo možne tudi zvečer in v noči na ponedeljek.

Vremenska slika: Nad osrednjim delom Evrope je območje enakomernega zračnega tlaka. Neizrazita vremenska fronta valovi čez srednjo Evropo in Alpe in občasno vpliva na vreme pri nas.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo sprva delno jasno, nato spremenljivo oblačno. Nevihte bodo do večera zajele večino sosednjih pokrajin, le ob severnem Jadranu bo sončno vreme. V petek bo sončno, zjutraj ponekod po kotlinah lahko megleno. Popoldne in zvečer bodo v Alpah možne posamezne nevihte.

Biovreme: Danes bo vpliv vremena na počutje in razpoloženje večine ljudi zmerno obremenilen. Pri občutljivih ljudeh se bo najpogosteje kazal kot povečan notranji nemir, razdražljivost, z manjšimi motnjami v spanju in hitrejšo utrujenostjo. V petek bo vpliv večinoma ugoden, le vremensko najbolj občutljivi bodo lahko imeli manjše vremensko pogojene težave.