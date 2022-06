To je bila še sedma zaporedna domača zmaga rangerjev v končnici, ki na tekmi nikoli niso zaostajali in so v drugi tretjini dosegli kar tri zadetke. Oba prejšnja dvoboja končnice proti Pittsburgh Penguins in Carolina Hurricanes so dobili šele po sedmih tekmah.

Strela, ki je v letih 2020 in 2021 osvojila Stanleyjev pokal, je imela kar devet dni tekmovalnega premora, odkar je s 4:0 izločila Florida Panthers, tako da ji je manjkal tekmovalni ritem.

Rangerji so to znali izkoristiti in so prvič zadeli že po 71 sekundah igre, ko je Chris Kreider dosegel gol po podaji Mike Zibanejada.

Zibanejad, Artemij Panarin in Frank Vatrano so vsi k zmagi prispevali po gol in podajo, Alexis Lafreniere in Adam Fox sta vsak dodala po dve podaji, vratar Igor Šesterkin pa se je izkazal s 37 obrambami.

Pri Tampi je Steven Stamkos dosegel gol in podajo, enkrat je zadel Ondrej Palat, vratar Andrej Vasilevskij pa je zaustavil 28 strelov proti svojim vratom.

Zmagovalec tega dvoboja - ekipa potrebuje štiri zmage - se bo pomeril z najboljšim v zahodni konferenci, kjer se merita ekipi Edmonton Oilers in Colorado Avalanche.