Davorin Lenko: Triger (LUD literatura, 2021)

Tretji roman pisatelja, pesnika in glasbenega kritika Davorina Lenka ni tipična kriminalka, čeprav ga uvrščajo mednje. Delo, v katerem bralec spremlja Aleksandro, s serijskimi morilci in spolnostjo obsedeno mlado žensko, glavni zaplet ponudi, ko sredi Ljubljane pride do dveh umorov, morilec pa za seboj pusti le manifest. Z brutalnim jezikom in nazornimi opisi delo odpira vprašanja o nagonih, obsesijah, manipulaciji in prevladi. Roman je uvrščen med peterico finalistov za kresnika.

Gabriela Babnik: Tišina, polna vetra (Beletrina, 2022)

Pisateljica in urednica Gabriela Babnik, ki je za svoj prvi roman Koža iz bombaža pred petnajstimi leti prejela nagrado za najboljši prvenec in nato z vsakim naslednjim romanom novo nagrado, se v svojem najnovejšem delu posveča razmerju med Charlesom Baudelairom in Jeanne Duval. Skozi buren odnos avtorja slavne pesniške zbirke Rože zla in njegove temnopolte muze pisateljica popiše zgodovino Pariza v njunem času, poseben poudarek pa nameni spolnim in razrednim razlikam med protagonistoma.

John Muir (Prevod: Anja Radaljac): Dolg sprehod do zaliva (UMco, 2022)

Po več kot sto letih od izida izvirnika smo v slovenščini dobili prevod znamenite potopisne klasike Johna Muirja, ki je znan tudi kot oče narodnih parkov. Škotsko-ameriški naravoslovec, botanik, zoolog, glaciolog in eden prvih zagovornikov ohranjanja divjine se je leta 1867 podal na pešpot od Indiane do Mehiškega zaliva. O več kot tisoč šeststo kilometrov dolgi poti čez neobljudeno pokrajino in pristno divjino ter tamkajšnjem rastlinstvu je v obliki dnevnika napisal potopis o prelepi severnoameriški naravi.

Mateja Kurir (ur.): O oblasti v arhitekturi (Maska, 2022)

Zbirka esejev, v katerih pisci kritično analizirajo razmerja med arhitekturo in oblastjo s treh filozofskih perspektiv – materializma, fenomenologije in poststrukturalizma –, je obogatena tudi z intervjuji. Avtorji s področij filozofije, arhitekture in zgodovine podajajo svoje premisleke o preseku med oblastjo in arhitekturo, pri čemer ideje podkrepijo s konkretnimi arhitekturnimi primeri. Izbrani prispevki so bili prvič objavljeni v seriji simpozijev O oblasti v arhitekturi med letoma 2017 in 2019.

Victoria Crossman (Prevod: Maja Novak): Kraljice (Morfemplus, 2022)

V zadnjem času množično izhajajo knjige o drznih in izstopajočih ženskah, ki so skozi zgodovino potrjevale, da je, ko pride do talenta, poguma in sposobnosti, spol irelevanten. Zadnjo v seriji tovrstnih knjig je napisala Victoria Crossman, ki se v svojem delu osredotoča na kraljice. V bogato ilustrirani knjigi, ki je namenjena mlajšim najstnikom, predstavi množico bolj ali manj znanih svetovnih vladaric: od Kleopatre, Boudike, Izabele Kastiljske, Marije Terezije, Rani Lakšmibai do Elizabete II.