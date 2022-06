Dobrodelni operni maraton

Na Dolenjskem bodo ob svetovnem dnevu teka v nedeljo, 5. junija, s tekom, petjem in dobrodelnostjo povezali štiri sosednje občine. Na več kot 42 kilometrov dolgi poti skozi Šmarješke Toplice, Novo mesto, Šentjernej in Škocjan bodo na izbranih postajališčih prepevali operne napeve iz svetovne zakladnice. Z dobrodelnim opernim maratonom, ki ga pripravljajo priznana mezzosopranistka in maratonska tekačica Irena Yebuah Tiran, občina Šmarješke Toplice ter tamkajšnji zavod za turizem, kulturo in šport, želijo zbrati sredstva za spodbudo štirim mladim talentom s področja športa in glasbe, ki so nekaj že dosegli, z njihovo pomočjo pa bodo lahko še več. »Zavedamo se, da sta tako šport kot kultura, kjer pričakujemo vrhunske rezultate, tudi veliko finančno breme (treningi, oprema, učne ure, inštrumenti ...). Z dobro spodbudo lahko pomagamo,« so zapisali organizatorji. Denar bodo zbirali z dobrodelnimi prispevki na samem dogodku, SMS-sporočili POJEM1 ali POJEM5 na številko 1919 ter donatorskimi pogodbami.