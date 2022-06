Deppu so porotniki odmerili deset milijonov dolarjev odškodnine za škodo, ki jo je utrpel zaradi obrekovanja, ter še pet milijonov dolarjev, ki jih bo morala Heardova plačati zaradi lahkomiselne tožbe. Sodnica Penny Azcarate je nato poroto obvestila o zgornji meji kazenske odškodnine v Virginiji in porota je znesek prilagodila na skupaj 10,35 milijona dolarjev.

Najprej je tožil Depp, ker se je Heardova v komentarju za Washington Post leta 2018 opredelila kot žrtev nasilja v družini, sicer brez omembe imena nekdanjega soproga. Heardova je sledila s tožbo, da jo je Deppov odvetnik obrekoval. Depp je zahteval 50 milijonov, Heardova 100 milijonov, tožbi pa sta bili združeni v en proces, ki je trajal šest tednov.

Porota je sklenila, da je večji krivec Heardova, ki naj bi škodovala igralčevi karieri. Ugotovila je sicer tudi, da je Deppov odvetnik v enem od treh primerov dejansko obrekoval in Heardovi zato odmerila odškodnino v višini dva milijona dolarjev.

Proces je vzbudil veliko pozornost ameriške javnosti. Več privržencev je imel Depp, na Heardovo so se iz vrst njegovih podpornikov med procesom vrstili napadi. Med procesom so se vrstile tudi obtožbe o medsebojnem nasilju zakoncev. O tem porota sicer ni odločala, ampak le o tem, kdo je koga obrekoval.

»Razočaranja, ki ga čutim, se ne da opisati z besedami. Srce se mi je strlo, ker gora dokazov ni bila dovolj proti neprimerno večji moči in vplivu mojega nekdanjega moža. Še bolj sem razočarana zaradi tega, kar ta sodba pomeni za druge ženske. To je korak nazaj, vrača nas v čase, ko so lahko ženske, ki so spregovorile, javno sramotili in poniževali,« je v odzivu na sodbo izjavila Heardova.

Depp, ki ga ni bilo na sodišču v času odločitve, pa je sporočil, da mu je porota vrnila življenje. »Pred šestimi leti so se moje življenje, življenja najbližjih in ljudi, ki so me dolga leta podpirali in verjeli vame, za vedno spremenila. Deležen sem bil lažnih, zelo resnih kriminalnih obtožb v medijih, kar je sprožilo množico sovražnih vsebin, čeprav proti meni ni bila nikoli vložena obtožnica,« je sporočil.

»Moj namen je bil od vsega začetka, da se razkrije resnica ne glede na izid. Resnica je nekaj, kar sem bil dolžan svojim otrokom in vsem, ki so me vztrajno podpirali. Ob zavedanju, da sem to dosegel, sem sedaj miren,« je še dodal.