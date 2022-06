Poezija na koordinatnem sistemu

Sedma pesniška zbirka Bojana Sedmaka v zasnovi spominja na križanko, natanko izrisano mrežo za lovljenje in ugnezdenje poezije. O njenih merah in koordinatah je mogoče sklepati že iz naslova, parafraze Baudelairovega citata, ki uvaja zbirko: »Večno bom ujet med Bitji in Števili!« Bitja v zbirki predstavljajo osebe (Jaz, Ti, On, Ona, Ono, Midva, Medve, M …), števila pa tem bitjem določajo ednino, dvojino ali množino. Po tej slovnični logiki dobimo 17 razdelkov oziroma ciklov s po tremi pesmimi, ki so podobno kot zasnova knjige podrejene strogim zunanjim določbam. V zbirki tako najdemo celo vrsto pesemskih oblik od klasičnih sonetov preko pesmi, ki oponašajo raznolike besedilne obrazce in so polne citatnosti, do izvirnih likovnih pesmi, denimo v obliki križa, trebuha, piramide ipd.