Dneva D letošnjega OP Francije v tenisu ni želel zamuditi nihče. Redko pride tako kmalu kot letos, ko je bilo do konca Rolanda Garrosa še pet dni. A žreb je določil, da sta se že v četrtfinalu pomerila trinajstkratni zmagovalec Pariza Rafael Nadal in prvi igralec sveta Novak Đoković, ki je bil glede na prikazane igre v tej sezoni na peščeni podlagi favorit. »Favorit gor ali dol, to zdaj ne pomeni nič. Doslej sta večna tekmeca odigrala 58 dvobojev. Če smo se iz njih lahko kaj naučili, smo se, da je predvidljivo le to, da so nepredvidljivi. Tako bo tudi danes,« je dvoboj napovedal legendarni igralec in bržčas najbolj znani teniški komentator John McEnroe. Napoved je bila vraževerna.

Dva meseca je trajal dvoboj, ki se je začel 31. maja nekaj minut pred 21. uro, in končal 1. junija nekaj minut čet eno zjutraj po srednjeevropskem času. Lahko bi trajal še dlje, saj se nad spremljanjem gladiatorskega boja ne bi pritoževal nihče. Kdor je bil med dvobojem preveč pameten, se je opekel. Vsi nizi so šli v presenetljivo smer, kot se spodobi, je bil najbolj dramatičen zaključek. Nadal je po uri in pol dobil devet od enajstih iger, imel v drugem nizu že dva breaka prednosti, a niz izgubil. Ko je kazalo, da je Đoković v naletu, ga je Nadal v tretjem nizu nadigral. In ko je kazalo, da Španec leti, je Srb v četrtem nizu povedel s 5:2, imel pri vodstvu s 5:3 na svoj servis dve zaključni žogici za niz. Potem pa se je začela Đokovićeva barka potapljati in potonila v podaljšani igri četrtega niza.

Številke za zgodovino

Rafael Nadal, ki bo jutri dopolnil 36 let, je še enkrat več pokazal, zakaj je peščeni kralj Pariza, zakaj je pred dvobojem z največjim tekmecem na Rolandu Garrosu dobil 109 dvobojev in le tri izgubil. Dobil je osmi medsebojni dvoboj v Parizu od desetih, se maščeval za lanski poraz v polfinalu. To je bil dvoboj maksimalne osredotočenosti, v katerem ni bilo prostora za kakršne koli takšne in drugačne izpade. Nadal je odigral bržčas svoj najboljši dvoboj leta ali vsaj enako kakovostnega kot v finalu OP Avstralije, ko je proti Daniilu Medvedjevu zaostajal z 0:2 v nizih. Strokovnjaki menijo, da je Đoković plačal davek večmesečnega posta igranja vsaj štirih nizov. Srb jih ni odigral od lanskega OP ZDA, ko je v New Yorku lovil koledarski grand slam, a se proti Daniilu Medvedjevu opekel v finalu. Zakaj je tako, saj ni igral na OP Avstralije, je že druga zgodba.

Đoković in Nadal sta spisala teniško zgodovino tudi s statistiko. Prvič v zgodovini sta se namreč pomerila igralca, ki sta v svoji karieri dobila vsaj 20 turnirjev za grand slam (Nadal 21, Đoković 20). To je bil prvi dvoboj igralcev, ki sta na turnirjih največje četverice dosegla več kot 300 zmag (Đoković 327, Nadal z zadnjo zmago 303). In tekma, v kateri sta prekrižala loparja igralca z več kot 1000 zmagami na najmočnejših turnirjih (Nadal s četrtfinalno zmago v Parizu 1056, Đoković 1005). »Hvala, hvala, hvala vsem, ki mi na mojem najljubšem prizorišču vsa leta stojite ob strani. Stadion Philippa Chatrierja je moj najljubši in le želim si lahko na njem odigrati čim več dvobojev,« je bil čustven peščeni kralj Rafael Nadal. »Izgubil sem proti boljšemu igralcu v odločilnih trenutkih. Ko sem mislil, da sem ujel priključek, je bil sposoben prestaviti v še višjo prestavo. Imel sem svojo priložnost, saj me je ena točka ločila do petega niza. Nisem je izkoristil. Čestitke Nadalu,« pa je povedal Novak Đoković.

Že 33. zmaga Ige Šwiatek

Že 33. zaporedno posamično zmago je včeraj dosegla Iga Šwiatek. Poljakinja je bila prepričljivo s 6:3, 6:2 boljša od Američanke Jessice Pegula, ki je v šestnajstini finala izločila Slovenko Tamaro Zidanšek. Prva igralka sveta je dosegla tretji najdaljši zmagoviti niz po letu 2000, ko je s 35 zmagami na vrhu Serena Williams, eno manj pa je leta 2013 dosegla Venus Williams, s katero se lahko Iga Šwiatek danes izenači. Nasproti mreže ji bo v polfinalu Rolanda Garrosa ob 15. uri stala Daria Kasatkina, ki je bila v ruskem četrtfinalu s 6:4, 7:6 (5) boljša od Veronike Kudermetove. V drugem polfinalu se bosta pomerili Italijanka Martina Trevisan in Američanka Coco Gauff, ki bo kljub dejstvu, da je stara šele 18 let, izrazita favoritinja.

»Pripravljena sem bila na menjave ritma tekmice. Na srečo sem žogico čutila zelo dobro in sem ohranila agresivnost. Zavedam se, da me danes čaka nov težak dvoboj,« je po zmagi povedala Iga Šwiatek, ki se je na drugem letošnjem turnirju največje četverice zapored uvrstila v polfinale. V New Yorku je morala priznati premoč Američanki Danielle Collins. Omenimo še, da je kljub izjemnemu nizu posamičnih zmag Iga Šwiatek še vedno precej oddaljena od najboljših nizov vseh časov. Na večni lestvici je s kar 74 zmagami najuspešnejša Martina Navratilova (leta 1984), 66 pa jih je dosegla Steffi Graf (v letih 1989 in 1990).

Hrvaški tenis je včeraj v višave popeljal Marin Čilić. Nekdanji zmagovalec OP ZDA je bil v izjemno razburljivi superpodaljšani igri odločilnega niza, ki jo je dobil s kar 10:2, po več kot štirih urah s 5:7, 6:3, 6:4, 3:6, 7:6 boljši od Rusa Andreja Rubljova. Hrvat se je prvič v karieri uvrstil v polfinale Rolanda Garrosa, potem ko je bil v letih 2017 in 2018 četrtfinalist.