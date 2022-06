Koliko obedov in koliko mandatov?

Janševe vlade ni več. Ni je več kot državnega organa, predvsem pa je ni več kot političnega argumenta: volilna kampanja za aprilske volitve se je s sinočnjim imenovanjem vlade Roberta Goloba zares sklenila. In čeprav ni dvoma, da so bile nekatere odločitve predhodne vlade daljnosežne in se bo Golobova vlada na nekaterih področjih še dolgo soočala s posledicami politike svoje predhodnice, to novi vladi in strankam, ki jo sestavljajo, ne dovoljuje, da bi vladale zaradi Janše in proti njemu. Od danes so predmet ocenjevanja one, ne več janšizem. Upajmo, da se Robert Golob, Tanja Fajon, Luka Mesec in njihovi kolegi v vladi in parlamentu tega zavedajo.