Civilno-policijski odnosi so do sedaj bili v javnosti redko omenjeni in še manj strokovno in znanstveno proučevani. V glavnem se jih omenja kot odnos med civilnim okoljem in policijsko postajo v nekem lokalnem okolju. To pa je zelo ozek pogled in ozko proučevanje in spoznavanje civilno policijskih odnosov v posamezni družbi, državi. Ključni problem in vsebina civilno-policijskih odnosov pa je civilni nadzor nad delom celotne policije, na celoviti, državni ravni, ki ga sploh ne ali ga slabo izvajamo. Pomanjkljiv civilni nadzor nad delom policije in predvsem prekoračitev pooblastil policistov ter izjemno nasilje policije nad mirnimi protestniki proti vladi in proti pretirano omejevalnim ukrepom zaradi kovida zadnjih dveh let je dokaz, kako pomemben je civilni, ne samo politični nadzor nad tem represivnim aparatom države.

V MNZ je 8700 zaposlenih, od tega je 8300 policistov, dve tretjini so uniformirani policisti in ena petina so policisti v civilu, predvsem kriminalisti. Naloge policije so zagotavljanje javnega reda in miru ter na splošno zagotavljanje varnosti posameznikom in skupnosti. Po številu policistov, ljudi s pooblastili za nasilje nad ljudmi, je to največji represivni aparat države. In vodstveni kader v policiji je množični upravitelj nasilja z državno licenco za kratenje človekovih pravic, za kaznovanje z globami in celo za psihično in fizično nasilje nad ljudmi. In prav zaradi tega je zelo pomembno, kdo je minister za notranje zadeve in kdo je direktor policije.

Tatjana Bobnar se je 1993 zaposlila po končani pravni fakulteti v kriminalistični policiji, na področju mladoletniške kriminalitete. Čeprav ni nikdar delala kot uniformirani policist, je leta 2018 za dve leti v Šarčevi vladi postala celo direktorica policije. Ker ni bila uniformirani policist, ji je že nošenje policijske uniforme ti dve leti kar predstavljalo problem, prav videlo se je, da ni doma v uniformi. Pomembno pa je bolj to, da ni bilo v redu, da je na čelu pretežno uniformirane policije kriminalist, ki preslabo pozna jedro policije, delo policistov v uniformi. Do danes je Bobnarjeva že 29 let zaposlena v policiji, nikdar izven nje.

In sedaj je Tatjana Bobnar kot uslužbenka policije kar naenkrat neposredno iz policije postala politik, in to kar ministrica za notranje zadeve. To pa je z vidika nujnega, demokratičnega civilnega nadzora nad policijo kot militariziranim, represivnim, nasilnim aparatom države zelo pomembno. Ne samo pomembno, osnovni pogoj za to, da je lahko nekdo danes minister za notranje zadeve, upravitelj policije, je dejstvo, da mora biti civilist, da prihaja iz civilnega okolja, ne pa iz policije. In na tej točki demokratičnih civilno-policijskih odnosov je Golobova vlada že padla na prvem izpitu. Znotraj policije bi moral biti njen direktor po pravilu iz uniformirane policije in ne kriminalist, še manj civilist, da zagotovi strokovnost in legitimnost vodenja policije.

Minister za notranje zadeve kot upravitelj policije pa mora nujno biti kot politik, predvsem pravi civilist po načinu življenja in dela, brez policijske zgodovine, da bi lahko uspešno vršil tudi civilni nadzor nad policijo, današnjo njegovo najpomembnejšo nalogo v MNZ. Bobnarjeva pa ni civilist, pa še vso svojo prtljago iz policijske službe in njenih konfliktov s politiki kot policistka prinaša s sabo.

Anton Peinkiher, Ljubljana