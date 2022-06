Hja, na pamet nam pade takole na hitro samo eden in edini J. J. Se je Romana spravila nad šefa? Se obeta razkol znotraj SDS? Kar mirno. Romana Tomc je imela v mislih Ljudmilo Novak iz NSi, ki se ni ravno strinjala s svojim bruseljskim kolegom Milanom Zverom (SDS) in jih zato s strani SDS že nekaj dni dobiva po betici. No, se bodo že zmenili. Zdaj imajo čas.