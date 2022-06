Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je, podobno kot že prejšnji teden, dejal, da na vzhodu, to je v Donbasu, kamor so Rusi poslali veliko večino svojih sil, umre od 60 do 100 ukrajinskih vojakov na dan, 500 pa je ranjenih. Ukrajinci se vsekakor branijo srdito in pametno, tako da lahko ruska vojska v Donbasu le na posameznih delih fronte napreduje največ za kilometer ali dva na dan, v porušenem Severodonecku morda sto ali dvesto metrov.

Rusi so se torej odločili za poulične boje, čeprav s tem tvegajo, da bodo imeli veliko padlih v svojih vrstah. Očitno je Severodoneck, v katerem naj bi zdaj ostalo 12.000 od 100.000 prebivalcev, Putinu tako zelo pomemben. Ruska vojska je že osvojila vzhodni del mesta, kjer so stanovanjska naselja, boji pa še potekajo za zahodni, industrijski del mesta, kjer so na udaru ruskih topov tudi kemične tovarne, v eni naj bi prišlo do nevarnega izpusta dušikove kisline. Ukrajinci bi se lahko branili v tem industrijskem delu Severodonecka, podobno kot so se v jeklarni Azovstal v Mariupolju. Druga možnost je, da se povsem umaknejo v mesto Lisičansk, ki je zahodneje v hribih in ga od Severodonecka loči le reka. Iz Lisičanska je namreč Severodoneck kot na dlani in ga je zato mogoče zelo dobro granatirati. Kljub tej izpostavljenosti ukrajinskim topovom bi Rusi osvojitev celega Severodonecka slavili kot veliko zmago.

Američani pošiljajo raketne sisteme himars

Sedemdeset kilometrov zahodno od mest dvojčkov Severodoneck - Lisičansk pa Rusi pritiskajo na še en pomemben par mest, Slovjansk - Kramatorsk, in sicer tako iz Izjuma (s severozahoda) kot iz Limana (s severovzhoda). V Kramatorskem je štab ukrajinskih sil za Donbas. Če bi morda Rusom uspelo osvojiti Slovjansk in Kramatorsk, ki sta imela pred vojno skupaj pol milijona prebivalcev, bi s tem praktično že imeli ves Donbas. Vendar jih iz smeri Limana ovirata reka in gozd, iz smeri Izjuma pa utrjeni ukrajinski položaji.

Ker je pretežni del ruske vojske v Donbasu, Ukrajinci poskušajo s protiofenzivo na jugu Ukrajine, kjer pa so zaradi odprtih polj ruska letala veliko bolj nevarna kot v Donbasu, kjer so gosto posejana urbana naselja in tudi več gozdov.

Vsaka od obeh strani misli, da še lahko zmaga v tej vojni, zato ni volje za pogajanja in premirje. Kljub vojnim grozotam pa po zadnji anketi 81 odstotkov Ukrajincev nasprotuje kakršnemu koli odstopanju ukrajinskega ozemlja Rusiji v zameno za mir.

Bojevitost Ukrajincev bi se lahko še povečala, ker jim je zdaj Bela hiša obljubila sisteme himars. Gre za rakete, ki letijo 80 kilometrov daleč, torej bodo zunaj dosega ruskih topov. Ukrajinci obljubljajo, da s temi raketami ne bodo napadali ruskega ozemlja. Predsednik ZDA Joe Biden prav iz tega razloga ni pripravljen poslati raket, ki letijo 300 kilometrov daleč. Ukrajinci so doslej že nekajkrat z raketami, brezpilotniki in helikopterji napadli ruska obmejna območja.

Nemški kancler Olaf Scholz, ki je bil doslej zadržan pri vojaški pomoči Ukrajini, je v sredo obljubil Zelenskemu moderno protizračno obrambo iris-T: »Tako bo Ukrajina lahko branila celo veliko mesto pred ruskimi napadi.«

Kremelj je v sredo obtožil Belo hišo, da priliva olje na ogenj, ker pošilja Ukrajini raketni sistem himars. »Takšne pošiljke orožja ukrajinskih voditeljev ne bodo spodbudile k mirovnim pogajanjem,« je dejal govornik Kremlja Dmitrij Peskov. Na ruskem zunanjem ministrstvu svarijo pred rusko-ameriško vojaško konfrontacijo. Biden je v New York Timesu zapisal, »da je proti vojni med Natom in Rusijo, da noče spremeniti režima v Rusiji in da Ukrajine ne spodbuja k napadom na rusko ozemlje«.