Za uspeh v nogometu so ob kakovosti potrebni še značaj, zmagovalna miselnost in spreten trener. Slovenija ima od vsega tega sila malo, čeprav je imel trenutni selektor Kek kar dva mandata za učenje in selekcioniranje, a je 60-letni Mariborčan v mandatu 2.0 bolj slaba kopija avantgardnega strokovnjaka iz mandata 1.0 pred več kot desetletjem. Imel je veliko več časa kot njegovi predhodniki, a še vedno ni izoblikoval začetne enajsterice, kar je prvi pogoj za kontinuiteto rezultatov. Izgubil se je DNK, ki je bil zaščitni znak Slovenije. Sedanja zasedba ima z ligo narodov in kvalifikacijami za evropsko prvenstvo 2024 v Nemčiji, na katerem bo s 24 ekipami igrala skoraj polovica Evrope, zadnjo priložnost za demantiranje, da je še ena izgubljena generacija. Reprezentanca vseskozi išče novo, boljšo in uspešnejšo podobo, a po enem ali dveh prebliskih se vselej konča z novim razočaranjem. Težava je v tem, da nekateri reprezentanti med 25. in 30. letom, ki naj bi bili nosilci igre, niso dozoreli kot osebnosti in nogometaši, saj (še) niso do popolnosti razvili talenta, ki so ga kazali v mladosti.

Čeprav se NZS hvali z rekordnimi 50.000 nogometaši, sta nazadovanje in upad kakovosti očitna. Vse izvira iz slovenske lige, ki je s kopico tujcev postala druga hrvaška liga, nekateri klubi pa že prave podružnice, zato imajo Radomlje sloves Hajduka II, Olimpija Osijeka II ... Od 13 nogometašev zagrebškega Dinama, ki so bili spomladi na posoji, jih je bilo kar šest v Sloveniji. Celo v drugi slovenski ligi, ki naj bi bila inkubator za kaljenje mladih, so najboljši trije strelci tujci. Liga je postala razvojna predvsem za tujce z Balkana. S preveč tujci se še oži nabor kakovostnih igralcev za reprezentanco. Tudi v selekciji do 21 let, ki je v kvalifikacijskem ciklusu, ki ga končuje, dosegla daleč najslabši rezultat v zadnjih desetih letih, ni igralca, ki bi si zaslužil vabilo v člansko vrsto. Veliko je govoric, da v reprezentančnih selekcijah po vsej starostni piramidi ne igrajo vedno najboljši, ampak naj bi na izbor po različnih kanalih skušali vplivati vse bolj agresivni menedžerji, kar pa na NZS odločno zanikajo.