V sezoni 2021/22 so Celjani v treh tekmovanjih odigrali 34 tekem, njihov izkupiček pa je 30 zmag, trije porazi in en remi. V evropski ligi so se proti danski ekipi GOG Gudme spotaknili že v prvem krogu kvalifikacij (zmaga in poraz), v pokalu Slovenije so na šestih dvobojih zbrali pet zmag in en poraz (usodnega v polfinalu proti kasnejšemu prvaku Gorenju), v slovenski ligi pa na 26 tekmah 24 zmag ter po en poraz in remi. Slednja spodrsljaja s tremi izgubljenimi točkami so si privoščili proti na koncu drugouvrščenemu Trimu, ki jim je v Zlatorogu najprej odščipnil točko in jih nato na Dolenjskem premagal. A pivovarji so vseeno že krog pred koncem s štirimi točkami prednosti pred Trebanjci (49:45) osvojili jubilejni 25. naslov slovenskih prvakov v 31. sezoni prvoligaškega tekmovanja (štirikrat še Gorenje, po enkrat že »pokojna« Cimos Koper in Prule).

Trener celjske ekipe Alem Toskić, ki je to postal pred začetkom minule sezone, je v kratki karieri osvojil drugo lovoriko, prvo z zmago v madžarskem ligaškem pokalu kot trener Csurga, v katerem je deloval med letoma 2019 in 2021 (nekaj časa v dvojni vlogi kot igralec in trener), drugo v Celju kot državni prvak. »Že ob prihodu v klub sem obljubil, da bom storil vse, da v Celje vrnemo naslov državnih prvakov. Po lanskem tretjem mestu v domači ligi v tej sezoni nismo bili v vlogi absolutnega favorita. Ni nam bilo lahko, a smo bili dominantni, saj smo bili skozi celotno sezono prvi na lestvici in smo zasluženo prvaki. Škoda, ker nam ni uspelo osvojiti še pokala,« pravi trener Alem Toskić (pogodbo s klubom ima do leta 2025), ki so ga igralci ob slavju v Zlatorogu krepko polivali s pivom prvak, ki ga je njihov generalni sponzor pripravil posebej za to priložnost.

Novi državni prvaki bodo po koncu sezone ostali brez vsaj petih pomembnih igralcev (David Razgor, Tilen Kodrin, Vid Poteko, Črnogorec Radojica Čepić, Srb Stefan Terzić), okrepitve so le tri, vse bolj ali manj naložba za prihodnost: 21-letni Hrvat in desni zunanji igralec Patrik Martinović (zadnji dve sezoni član Slovana), leto starejši krožni napadalec Amir Muhović iz Bosne in Hercegovine (od leta 2018 član kluba Izviđač Ljubuški) in komaj 18-letni Srb in organizator igre Vukašin Antonijević (Metaloplastika Šabac), s posoje v Mariboru pa se vračajo Mitja Janc, Filip Rakita in Domen Knez. Po besedah klubskega vodstva dodatnih okrepitev ne bo, zato se upravičeno postavlja vprašanje, ali je smiselno, da Celjani v naslednji sezoni igrajo v ligi prvakov (če bodo dobili posebno povabilo), saj bi jim verjetno bolj ustrezala evropska liga, v kateri je Gorenje v tej sezoni prišlo na prag sklepnega turnirja najboljše četverice v Lizboni. »Zaradi številnih odhodov igralcev bomo morali poleti spet začeti graditi ekipo skoraj z ničle, a to je v Celju že kar tradicija. Žal ni možnosti, da bi imeli skupaj igralce dve ali tri leta ter tako zgradili močno ekipo. Imamo zagotovljeno mesto v Evropi: v ligi prvakov se po igralskem kadru in proračunu ne moremo kosati z najboljšimi, evropska liga pa je po kakovosti zelo blizu ligi prvakov,« ocenjuje Toskić.

Na današnji seji upravnega odbora kluba naj bi odločali o številnih pomembnih vprašanjih. Najpomembnejše je, ali bodo Celjani sploh zaprosili za posebno povabilo (wild card) za igranje v elitni ligi prvakov (igranje v skupinskem delu evropske lige imajo že zagotovljeno), ki bi ga zaradi izključitve Rusije, Belorusije in Ukrajine skoraj zagotovo dobili. Znana naj bi bila tudi usoda dosedanjega kapetana Davida Razgorja, ki je že odigral zadnjo uradno tekmo v celjskem dresu. Možnosti sta le dve: ali bo postal Toskićev pomočnik ali pa bo kariero nadaljeval v drugem klubu. Od kluba se je že poslovil tudi direktor Rok Plankelj, novi športni direktor pa menda prihaja iz vrst nekdanjih igralcev. Ko bo vse to znano, za konec sezone prihaja še poslastica – Celjani bodo v soboto 11. junija na ekshibicijski tekmi v Zlatorogu gostili Barcelono, ki se pripravlja na bližnji sklepni turnir četverice v ligi prvakov v Kölnu in za katero igrata nekdanja pivovarja Blaž Janc in Domen Makuc.