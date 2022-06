Agencija za varnost prometa (AVP) in policija že od marca po vsej državi izvajata brezplačne treninge varne vožnje, predavanja in delavnice za motoriste. Letos so na naših cestah umrli trije vozniki enoslednih motornih vozil, kar je, kljub temu da je obseg prometa precej večji, bistveno manj od enakega obdobja lani, ko so ceste terjale že deset smrtnih žrtev med mopedisti in motoristi. Četrtino manj je bilo tudi hudo poškodovanih in nasploh je bilo 12 odstotkov manj vseh nesreč z udeležbo motoristov in mopedistov. Še vedno pa jih večino (65 odstotkov) povzročijo sami.

Včeraj se je začela druga letošnja nacionalna preventivna akcija za večjo varnost motoristov. Trajala bo do prihodnjega konca tedna. Policija bo še poostrila nadzor na relacijah, ki jih najpogosteje uporabljajo vozniki motornih koles in hkrati z vidika prometne varnosti spadajo med bolj nevarne. Nadzori bodo koncentrirani predvsem ob koncih tedna, glede na vremenske razmere pa bodo v nadzor vključevali tudi nadzor iz zraka. V bližini meje z Italijo vozniki motornih koles lahko pričakujejo skupne poostrene nadzore z italijansko policijo. Policija se bo osredotočala na ugotavljanje najpogostejših kršitev, ki botrujejo nastanku prometnih nesreč (vožnja z neprilagojeno hitrostjo, stran in smer vožnje), pod drobnogledom bosta tudi psihofizično stanje voznikov motornih koles in tehnična brezhibnost motornih koles. Policisti so sicer letos ugotovili skoraj dva tisoč prometnih prekrškov med motoristi, največ seveda s področja hitrosti, neuporabe čelade in vožnje pod vplivom alkohola.

Na naših cestah je motoristov tudi vse več. Po podatkih AVP letos že okoli 137.000 ali dvajset tisoč več kot pred petimi leti. Zanimiva je tudi njihova ugotovitev glede razlik na področju nesreč med regijami. Največ jih je v osrednji Sloveniji, na Obali in Krasu ter v savinjski regiji. Po številu umrlih izstopa Podravje, kjer je v zadnjih petih letih umrlo 21 motoristov.

»V petih letih je na slovenskih cestah življenje izgubilo 125 voznikov enoslednih motornih vozil, skoraj tisoč jih je utrpelo hude telesne poškodbe. Agencija za varnost prometa je letos zastavila novo široko medijsko kampanjo, s katero motoriste in mopediste opozarja na njihovo varnost in vidnost. Kampanja nosi sporočilo, da motoristi na cesti niso nepremagljivi, temveč so najbolj ranljivi,« je poudaril direktor AVP Jože Hribar.