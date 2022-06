Vikend vozovnica za družine in skupine potnikov do pet oziroma do 10 oseb, med katerimi je vsaj en otrok v starosti do 14 let, omogočajo neomejeno število potovanj z medkrajevnim avtobusom ali z vlakom ob sobotah, nedeljah in praznikih v obdobju štirih zaporednih dni. Cena vozovnice je 15 evrov za skupine do pet oseb in 30 evrov za skupine do 10 oseb.

Obenem lahko potujoči od sredine lanskega leta vse sobote, nedelje in praznike potujejo s 75-odstotnim popustom na vseh enotnih vozovnicah v medkrajevnem avtobusnem in domačem železniškem prometu, pri čemer cena enkratne vikend vozovnice in dnevne vikend vozovnice s popustom ni nižja od cene vozovnice, ki velja za razdaljo do pet kilometrov, to je 1,30 evra.

Ministrstvo za infrastrukturo je želelo z dodatnimi spodbudami oživiti javni potniški promet po epidemiji covida-19, ko je bil ta močno prizadet. Gre tudi za enega od več ukrepov za splošno popularizacijo javnega potniškega prometa.

Potujoče, posebej družine in skupine, ki so pretežno vezane na potovanja z avtomobilom, na ministrstvu pozivajo, naj preizkusijo prednosti potovanja z javnim potniškim prometom pod temi posebno ugodnimi pogoji.