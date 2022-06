Vreme: Sončno in jasno

Zvečer in ponoči bo delno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, ob morju 17 stopinj Celzija. V četrtek dopoldne bo povečini sončno. Popoldne in zvečer bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, ki se bodo nadaljevale v noč. Možne bodo tudi posamezne močnejše nevihte. Zapihal bo severovzhodnik, v noči na petek na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 30 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.