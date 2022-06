Erdogan je poudaril, da bodo po »očiščenju« mest Manbij in Tel Rifat »korak za korakom vstopili v druge regije«. »Videli bomo, kdo podpira zakonite varnostne operacije, ki jih izvaja Turčija, in kdo jim skuša nasprotovati,« je dejal.

Turški voditelj je v zadnjih dneh že večkrat zagrozil z operacijo proti borcem PKK. Njegov cilj so tudi Enote za zaščito ljudstva (YPG), skupina, za katero meni, da je del PKK. YPG te očitke sicer zavrača, ne skrivajo pa podpore idejnemu očetu PKK Abdulahu Ocalanu, ki v Turčiji prestaja zaporno kazen, poroča britanski časnik Guardian.

Erdogan je opozoril tudi, da ne bo čakal na dovoljenje s strani ZDA. Washington je namreč prejšnji teden posvaril Turčijo naj ne napade severne Sirije, saj bi to lahko ogrozilo stabilnost v regiji in varnost ameriških enot, ki so tam nastanjene, poroča AFP.

YPG je sicer del Sirskih demokratičnih sil (SDF), skupine, ki jo poleg Kurdov sestavljajo tudi Arabci, Asirci in druge narodnosti v severni Siriji, na terenu pa sodeluje z ameriškimi in ruskimi enotami. SDF je bila tudi glavni akter v boju proti Islamski državi v Siriji, kjer je s pomočjo ZDA in drugih držav leta 2019 prevzela nadzor nad njenim celotnim ozemljem v Siriji, še piše Guardian.