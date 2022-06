Prihodki so bili za 19 odstotkov, odhodki pa za 17 odstotkov višji kot leta 2020. Prihodki na domačem trgu so bili večji za 20 odstotkov, prihodki na tujih trgih pa za 17 odstotkov, pri čemer so bili prihodki na trgu EU večji za 17 odstotkov in prihodki na drugih trgih za 29 odstotkov. K povečanju prihodkov na tujem trgu so največ prispevali podjetniki iz predelovalnih dejavnosti, dejavnosti gradbeništva ter dejavnosti prometa in skladiščenja.

Podjetniki so izkazali 480,5 milijona evrov podjetnikovega dohodka, kar je 28 odstotkov več kot predlani, in 47,3 milijona evrov negativnega poslovnega izida oz. 16 odstotkov manj kot predlani. Ustvarili so 1,55 milijarde evrov neto dodane vrednosti, kar je 14 odstotkov več kot v letu 2020. Neto dodana vrednost na zaposlenega je znašala 38.322 evrov, 13 odstotkov več, neto dodana vrednost na nosilca dejavnosti skupaj z njegovimi zaposlenimi pa 17.148 evrov oz. 14 odstotkov več kot predlani.

Imeli so skupno 40.538 zaposlenih, kar je dva odstotka več kot v letu 2020. Največ podjetnikov, 85 odstotkov, je imelo do enega zaposlenega, ustvarili so 45,3 odstotka vseh čistih prihodkov od prodaje in 67,7 odstotka neto podjetnikovega dohodka. Pri tem skoraj dve tretjini, 64,6 odstotka, vseh podjetnikov ni imelo nobenega zaposlenega, ustvarili pa so 24,9 odstotka vseh čistih prihodkov od prodaje in 47,2 odstotka celotnega neto podjetnikovega dohodka.

Največ s.p-jev je v gradbeništvu

Po številu podjetnikov, številu zaposlenih, prihodkih in sredstvih so bila v letu 2021 najpomembnejša področja gradbeništvo, trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil ter predelovalne dejavnosti.

Najpomembnejše področje po številu zaposlenih je bilo gradbeništvo, kjer je 10.115 podjetnikov s 25,5 odstotka vseh zaposlenih ustvarilo 21,1 odstotka vseh prihodkov. Sledilo je področje predelovalnih dejavnosti, kjer je 6541 podjetnikov imelo 18 odstotkov vseh zaposlenih, ki so ustvarili 17,5 odstotka vseh prihodkov. V dejavnosti trgovine vzdrževanja in popravil motornih vozil je 7594 podjetnikov imelo 14,9 odstotka vseh zaposlenih, ki so ustvarili 21,7 odstotka vseh prihodkov.

Podatke iz letnih poročil za leto 2021 je Agenciji RS za javnopravne evidence in storitve (Ajpes) predložilo 50.054 samostojnih podjetnikov posameznikov, kar je 780 oziroma dva odstotka manj kot predlani. Na manjše število predloženih letnih poročil so vplivali samostojni podjetniki, obdavčeni na podlagi ugotovljenega dobička z upoštevanjem normiranih odhodkov, ki niso zavezani k predložitvi letnega poročila. Teh je bilo 55.118 oziroma 16,6 odstotka več kot predlani.

Z dejavnostjo je lani prenehala četrtina manj s.p.jev kot leta 2020

Po podatkih Poslovnega registra Slovenije je bilo lani na novo reistriranih 17.967 podjetnikov, 17 odstotkov več kot predlani, prenehalo pa je 10.967 podjetnikov, 24 odstotkov manj kot v predhodnem letu. V letu 2021 je bilo uvedenih 75 stečajnih postopkov podjetnikov, 17 odstotkov manj, začet ni bil noben postopek prisilne poravnave podjetnika. Začetih je bilo 10 postopkov poenostavljene prisilne poravnave, trije več kot predlani.