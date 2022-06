Epicenter potresov je bil na globini 17 kilometrov v redko poseljenem okrožju Lushan blizu mesta Yaan, je sporočil kitajski urad za potrese. Poškodovanih naj bi bilo nekaj stavb, a sečuanske oblasti niso poročale o tem, da bi se katera od stavb porušila ali da bi bili ljudje v njih ujeti.

Po videoposnetku, katerega verodostojnost ni bilo mogoče preveriti, naj bi plaz poškodoval tovarno cementa, avtomobile in hiše, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Potresi so v gorati provinci Sečuan, kjer živijo znamenite kitajske orjaške pande in ki je priljubljena turistična destinacija, pogost pojav. Provinca se namreč nahaja na robu indijske in evrazijske tektonske plošče.

V potresu na meji med Sečuanom in sosednjo provinco Junan je bilo januarja letos poškodovanih več kot 20 ljudi. Septembra lani so v potresu umrle tri osebe. Leta 2008 pa je provinco prizadel uničujoč potres z magnitudo 8,0, v katerem je umrlo približno 80.000 ljudi.