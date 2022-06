Premier Robert Golob je v svojem govoru pred potrjevanjem ministrske ekipe poimensko spregovoril o svoji ekipi, za katero je dejal, da je kombinacija izkušenih politikov in strokovnjakov. »Ne želimo, da bo vlada novincev potrebovala 100 dni miru, ker vemo, da ga ne bomo imeli«, je komentiral in ob tem poudaril, da bo treba takoj začeti z delom, saj da so razmere v svetu zaostrene. Golob je prepričan, da prihaja vlada, na katero bodo lahko državljani ponosni, saj bo delala v korist vseh.

Rehabilitacija pravne države

Začel je s kandidatko za ministrico za zunanje zadeve Tanjo Fajon. »Ima bogato kariero v evropskem parlamentu in mednarodni politiki. Vse to so kvalifikacije za dobro delo na resorju, na katerem v preteklost nismo imeli te sreče, ko se je moral med drugim s področjem potem ukvarjati tudi premier.« Golob je nadaljeval s koordinatorjem Levice Luko Mescem, ki bo po spremembi zakona o vladi prevzel ministrstvo za solidarno prihodnost, ki se bo ukvarjala predvsem s stanovanjsko problematiko, prekarnostjo in ekonomsko demokracijo. Spomnil je na Mesčeve politične izkušnje in aktivnost na področju socialnih pravic in borbe proti prekarnosti.

Pri ministrstvu za obrambo je glede kandidata, nekdanjega premierja Marjana Šarca, poudaril pomembnost sobivanja med vojaško in civilno sfero. Opozoril je, da je bilo v okviru resorja v preteklosti premalo pozornosti namenjene področju zaščite in reševanja. Verjame, da bo lahko Šarec s tega vidika unovčil bogate županske izkušnje. Glede Dominike Švarc Pipan in ministrstva za pravosodje je zatem dejal, da resor prevzema oseba z bogato mednarodno kariero in karakterjem, kar da je pomembno pri rehabilitaciji pravne države.

Pomembno sodelovanje med ministrstvi

Golob je kot ključno pri delu ministrske ekipe izpostavil, da bodo izzivi horizontalni, zaradi česar da bo izrednega pomena dialog med različnimi ministrstvi. Glede tega bodo še posebej pomembni ministri, ki bodo pokrivali področje okolja, prostora in infrastrukture. Kandidata za ministra za infrastrukturo, ki bo po novem zakonu o vladi kasneje prevzel ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, je v šaljivem tonu izpostavil kot strokovnjaka in »dvoživko«, ki ves čas niha med gospodarstvom in politiko. Bojan Kumer je dvakratni državni sekretar na infrastrukturnem ministrstvu in človek z bogato kariero v energetiki. »Gospod Kumer ima zelo prefinjen občutek za zakonodajo, iz izkušenj iz gospodarstva pa razume, da so stranke kralji in da so torej v politiki kralji ljudje in ne politiki.«

Kot ključno za povrnitev normalizacije v državi je izpostavil še kandidatko za ministrico za notranje zadeve Tatjano Bobnar. »Zagotovo je ena od najboljših poznavalk policijskega ustroja in predvsem, česa policija ne bi smela početi. Verjamem, da je ta sistem z vidika depolitizacije v državi med najbolj pomembnimi. Naloga ministrstva za notranje zadeve bo, da se sedanja politizacija ne zgodi več,« je poudaril Golob. Na področju kulture pa v kandidatki za ministrico Asti Vrečko vidi osebo, ki bo znala »prisluhniti tistemu delu civilne družbe, ki si želi ustvarjalne svobode«. »Končno kultura dobiva nekoga, ki razume ne samo institucionalni, ampak tudi civilni del kulture.«

Vsi trije prvaki koalicije so sicer dali kratke komentarje dal tudi na sejo državnega zbora, Golob je z nasmehom zavrnil možnost presenečenj pri glasovanju. Da je sodelovanje Gibanja Svoboda, Levice in SD zaenkrat spodbudno in optimistično, a da je to šele začetek, ki mu sledi trdo delo, pa je opozorila predsednica SD Tanja Fajon. »Prepričana sem, da ne bomo zdržali zgolj štiri, ampak osem let,« je namignila na vizijo dveh mandatov. Glede prvega obiska v tujini je omenila Bruselj in Berlin. Koordinator Levice Luka Mesecpa je za njo komentiral imenovanje Damirja Črnčeca za državna sekretarja na ministrstvu za obrambo. V Levici so že v času Šarčeve vlade ostro nasprotovali njegovem sodelovanju z vlado. »Gentelmanski dogovor v vladi je, da je vsak minister odgovoren za svoj resor,« je bil jasen Mesec.

Opozicijo zmotila hitrost sestave vlade

V imenu stranke SDS je izbor ministrov komentiral Anže Logar. »Hitrost je lahko privlačna, ni pa nujno porok, da bo ta vlada trajala. Moje osebno mnenje je, da je bolje nekatere stvari dvakrat premisliti,« je začel. In nadaljeval: »Svet, v katerem živimo, ni binaren, varnostne grožnje, geopolitika in izzivi, ki so pred nami, pa terjajo trezno glavo.« Ocenil je, da mediji ne bodo kritični do nove vlade in da ne bodo predstavljali korektiv oblasti. Menil je, da bodo kot opozicija torej edini kritičen zagovornik enakih meril za vse.

Obregnil se je tudi ob to, da so ministrski kandidati na zaslišanjih poudarjali normalizacijo države, saj da za to glede na ekonomske kazalce, med drugim rekordno zaposlenost in nizko brezposelnost, ni potrebe. Logar je bil posebej kritičen do naslednice notranjega ministra Aleša Hojsa Tatjane Bobnar in novega ministra za obrambo Marjana Šarca. Logarja je zmotilo, da je Šarec na zaslišanju izpostavil, da bi bilo prihodnost Slovenske vojske potrebno graditi na tradiciji Teritorialne obrambe, torej na lahkih mobilnih enotah, ki bi bile zmožne pokrivati celoten teren države.

Pozorno bodo spremljali obdavčitev nepremičnin

Kritičen je bil tudi do napovedane obdavčitev nepremičnin. »Iskreno upam, da bo koalicija pri tem iskala čim širše soglasje znotraj državnega zbora. V SDS bomo naredili vse, da bo ta potencialna obdavčitev pravično odmerjena.« V imenu druge opozicijske stranke NSi pa je Vida Čadonič Špelič dejala, da so pred Slovenijo veliki izzivi, kot na primer inflacijski pritiski ter oskrba s hrano in energenti. Omenila je tudi obrambni sektor. »V koalicijski pogodbi niti enkrat ni omenjena besedica »Nato«, čeprav predstavlja hrbtenico slovenske in evropske varnosti. Šarec je sicer v sklopu ministrskega zaslišanja dejal, da Nato ni organizacija brez napak, je pa z vidika kolektivne varnosti v tem hipu nepogrešljiva in da izstop ne pride v poštev«.

Čadonič Špelič je še poudarila, da jih v stranki skrbi predvsem odnos nove vlade do dela in podjetnosti. »Ne moremo pristati na tezo, da so plače, ki so malce nad povprečjem, kar po pravilu označene za visoke, nezaslužene, nepravične in jih je treba kar počez obdavčiti,«”je dejala. Čadonič Špeličeva je pod drugo točko spregovorila o zdravstvenem sistemu. »Zdravstvena reforma ne potrebuje stresnih testov. Z njo je treba začeti takoj, ne tako čez leto in pol. V slovensko zdravstvo moramo prenesti sisteme iz Avstrije, Švice, Nemčije in Skandinavija, po katerih se radi zgledujemo,« je podčrtala.

Danes glasovanje o ministrih, primopredaje jutri

Za izvolitev ministrske ekipe v DZ je bila potrebna podpora večine navzočih poslancev, ki so na javnem glasovanju odločali o listi kandidatov v celoti. Šteje se, da je vlada nastopila funkcijo, če sta imenovani več kot dve tretjini ministrov, pri čemer se ne vštevajo ministri brez resorja.

Vladno koalicijo sestavljajo stranke Gibanje Svoboda, SD in Levica, ki v DZ skupaj štejejo 53 poslancev, računajo pa lahko tudi na podporo predstavnikov italijanske in madžarske narodne skupnosti. Po izvolitvi so ministri nove vlade pred DZ zaprisegli. Po napovedih se bodo še danes sestali na prvi seji vlade, ki bo, glede na prakso, predvidoma namenjena tudi najpomembnejšim kadrovskim vprašanjem, med drugim imenovanju državnih sekretarjev pa tudi direktorja vladnega urada za komuniciranje (Ukom), direktorja Slovenske obveščevalno-varnostne agencije (Sova) in generalnega direktorja policije.

Primopredaje na posameznih ministrstvih bodo po večini potekale v četrtek. Nova vladna ekipa bo tako kot dosedanja sprva štela 17 ministrov, trije bodo brez resorja. Iz kvote Gibanja Svoboda je 11 kandidatov, iz SD štiri in Levice dva. Med kandidati je sedem žensk, stari so med 34 in 60 let. Po sprejetju predloga sprememb zakona o vladi, ki ga je SDS s predlogom za posvetovalni referendum začasno zaustavila, pa bo vlado sestavljalo 20 ministrov, eden bo brez resorja.