Dva milijona ljudi predstavlja približno tri odstotke celotne populacije Velike Britanije. Iz Nacionalnega statističnega urada (ONS) so sporočili, da se jih je 826.000 prvič okužilo z virusom že eno leto nazaj, 376.000 pa pred vsaj dvema letoma.

Med obolelimi jih največ spada v starostno skupino od 35 do 69 let, precej pa je tudi takih, ki živijo v socialno depriviligiranem okolju oziroma so zaposleni v socialnem varstvu, izobraževanju in zdravstveni oskrbi. Nemalo je tudi takih s predhodnimi zdravstvenimi težavami.

Najpogostejši simptom daljše različice koronavirusa je izčrpanost, ki jo izkusi 55 odstotkov obolelih. Sledijo zadihanost (32 odstotkov), kašelj (23 odstotkov) in bolečine v mišicah (23 odstotkov). Podatki ONS temeljijo na vzorcu poročil obolelih v časovnem razponu štirih tednov pred 1. majem.

Že aprila je sicer raziskava Nacionalnega inštituta za zdravje in raziskavo oskrbe (NIHR) pokazala, da si je četrtina ljudi povsem opomogla od virusa šele eno leto po hospitalizaciji. V raziskavi so ugotovili, da imajo ženske 33 odstotkov manj možnosti za popolno okrevanje kot moški. V raziskavo so vključili več kot 2300 ljudi.

Velika Britanija je od začetka pandemije sicer zabeležila 18,8 milijona primerov okužbe s koronavirusom in 178.000 smrti. Država s 67 milijoni prebivalcev je bila tako ena najbolj prizadetih od začetka pandemije leta 2020. Vse omejitve so na Otoku odpravili letos, ko so številke primerov in hospitalizacij drastično padle, zahvaljujoč občutnemu povečanju števila cepljenih.