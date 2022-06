Na seznam izletov vpišite tudi Brkine

V zadnjih letih opažamo vse več kolesarjev na naših cestah, pa ne le zaradi Rogljiča in Pogačarja. Brkini so pravzaprav idealni za izletnike s kolesi. Za kolesarje so letos izdali novo kolesarsko karto Brkinov, na kateri je 17 poti petih težavnosti, znamenitosti na poti in priporočene postojanke.