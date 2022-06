Ditka ni prav velika ljubiteljica te pesmi. Pred časom je glasbenemu jezdecu Draganu Buliču omenila, da ji Dan ljubezni že preseda. Da se ji zdi iztrošena in precej pocukrana in ji nikoli ni segla do srca. Zadnjič je nastopila s skupino Pepel in kri prav s to pesmijo. Leta 2006 na festivalu Rock Otočec. Na tem festivalu so namreč vsako leto pripravili presenečenje, ko se je na odru z eno pesmijo predstavil nekdo povsem zunaj standardnega rokerskega konteksta. Tudi zanjo je bil ta nastop precejšnja izjema, saj pred tem že več let ni sodelovala z zasedbo Pepel in kri.

Tudi mi smo naredili tisto, kar Ditki Haberl ni všeč. Predstavljamo pesem Nad mestom se dani, a začeli smo pisati o skladbi Dan ljubezni. »Ne želim, da me poznajo le po tej pesmi. So stvari, ki sem jih počela kasneje in so veliko globlje in jim pripisujem mnogo večji pomen,« pravi izjemna glasbenica. Pesem Nad mestom se dani zelo ceni tudi naš sodelavec Mitja Cjuha, ki jo je na svoji lestvici najlepših slovenskih popevk uvrstil na tretje mesto: »Če se združita tako vrhunska ustvarjalca, kot sta komponist Jože Privšek in tekstopisec Dušan Velkaverh, lahko od njiju pričakujemo vrhunsko presenečenje. To je skladba Nad mestom se dani. Skladba, ki nas poboža zjutraj, ko se nad mestom zdani, in nas poboža zvečer, ko se stemni. Ko se mojstroma pridruži še nenadomestljiv svojstven glas Ditke Haberl, smo v sanjskem svetu.«