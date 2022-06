Do zaustavitve dobave je prišlo dan za tem, ko je Gazprom sporočil, da sta Orster in Shell zavrnila plačevanje plina v rubljih, kot je to zahtevala Moskva. Ruski predsednik Vladimir Putin je namreč odločil, da morajo vse neprijateljske države od aprila naprej plin plačevati v rubljih ali pa bo Gazprom zaustavil dobavo.

Lani je Gazprom Orstedu dobavil 1,97 milijarde kubičnih metrov plina, kar predstavlja okoli dve tretjini danske porabe. Vseeno v Koebenhavnu zatrjujejo, da ne bo prišlo od motenj v oskrbi, je poročala nemška tiskovna agencija dpa. Pri Orstedu so ob tem v torek izpostavili, da so prekinitev dobave predvidevali, zato so napolnili svoja skladišča na Danskem in v Nemčiji. Dodali so še, da, ker ni plinovoda, ki bi vodil neposredno iz Rusije na Dansko, Rusija ne bo mogla neposredno prekiniti dobave plina na Dansko, zato bo ta še vedno lahko dobivala plin preko evropskega trga plina.

Zadnja odločitev ruskega podjetja vpliva tudi na Nemčijo, vendar v precej manjšem obsegu. Pogodba s Shell Energy Europe namreč po navedbah dpa predvideva letno dobavo 1,2 milijarde kubičnih metrov plina za največje gospodarstvo v območju evra, kar pa glede na celotno nemško porabo ni veliko. Rusija je pred tem zaradi nepripravljenosti na plačevanje plina v ruski valuti že zaustavila dobavo plina Bolgariji, Poljski, Finski in Nizozemski.

Rusija okrepila dobavo plina na Kitajsko

Poleg tega je Gazprom po navedbah francoske tiskovne agencija AFP danes sporočil, da se je izvoz plina v države, ki niso bile članice nekdanje Sovjetske zveze, na letni ravni v prvih petih mesecih letošnjega leta precej zmanjšal. Izvoz izven regije je znašal 61 milijard kubičnih metrov, kar je 27,6 odstotka manj kot v enakem lanskem obdobju, je rusko državno podjetje zapisalo v sporočilu za javnost.

Se je pa po njihovih navedbah okrepila dobava plina na Kitajsko preko plinovoda Moč Sibirije, vendar podjetje točnih številk ob tem ni podalo.

Evropske države sicer v luči ruske invazije na Ukrajino iščejo načine, kako zmanjšati odvisnost od ruskih energentov.