»Glede na to, da v Severodonecku poteka obsežna kemična proizvodnja, so napadi ruske vojske, vključno z letalskim bombardiranjem, naravnost nori,« je glede na navedbe na spletni strani ukrajinskega predsednika sporočil Volodimir Zelenski. Dodal je še, da »na 97. dan takšne vojne ni več presenetljivo, da je za rusko vojsko (...) vsaka norost popolnoma sprejemljiva«.

Po podatkih britanskih obveščevalnih služb je Rusija po hudih spopadih zasedla že več kot polovico mesta Severodoneck. V zadnjih dveh dneh so se spopadi okrepili, Rusi so napredovali v središče mesta, v bojih pa so sodelovali tudi čečenski borci, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Ruska vojska je poleg tega obstreljevala tudi mesto Slavjansk, ki leži približno 60 kilometrov zahodno od Severodonecka, je za ukrajinsko televizijo 24 Kanal dejal župan Slavjanska Vadim Lijak. O novih poskusih ruskih sil, da bi napredovale v smeri Slavjanska je davi poročal tudi generalštab ukrajinske vojske.

Zelenski: Embargo na rusko nafto bo pospešil zeleni prehod

V podporo Ukrajini, ki se brani pred rusko agresijo, so voditelji EU sicer v ponedeljek sklenili dogovor o embargu na večji del ruske nafte, so pa po drugi strani neenotni glede prepovedi dobave plina iz Moskve.

Kljub temu da hitre prepovedi ruskega plina še ni na obzorju, je Zelenski izrazil hvaležnost za dosedanje ukrepe EU proti, po njegovem, »teroristični državi« Rusiji. »Pomembno je tudi razumeti, da bo opustitev ruske nafte in drugih fosilnih goriv s strani evropskih držav pospešila prehod na obnovljive vire energije,« je poudaril Zelenski in dodal, da poteze EU puščajo Rusijo »na stranskem tiru sodobnega gospodarstva«.

ZDA bodo Ukrajini poslale sodobne raketne sisteme srednjega dosega

Vlada ameriškega predsednika Josepha Bidna se je odločila, da bo Ukrajini, ki se sooča z okrepljeno agresijo ruskih sil na vzhodu države, poslala na pomoč raketne sisteme srednjega dosega. Uradna odločitev bo po poročanju ameriških medijev, ki se sklicujejo na vire v vladi, objavljena danes.

Ukrajinci že nekaj časa prosijo za tovrstno oborožitev, saj nimajo odgovora na rusko bombardiranje in raketiranje od daleč. Biden je v ponedeljek dejal, da v Ukrajino ne bo pošiljal raketnih sistemov dolgega dosega, s katerimi bi lahko Ukrajinci dosegli Rusijo. Poslali pa bodo raketne sisteme dosega okrog 70 kilometrov.

Biden je novico o pošiljanju sodobnejših raketnih sistemov Ukrajini, s katerimi bodo lahko odgovarjali na napade v Ukrajini, potrdil v torek zvečer v komentarju v New York Timesu. Poleg tega bodo v Ukrajino poslali še več raketnih sistemov za uničevanje tankov javelin, oklepna vozila, helikopterji in rezervni deli.

Rakete naj bi najbolj koristile v regiji Doneck

Ukrajinci Američanom zagotavljajo, da pomoči v raketah ne bodo izkoriščali za napade na cilje v Rusiji. Želijo le odgovoriti na rusko bombardiranje od daleč. Rakete naj bi najbolj koristile v regiji Doneck, kamor so Rusi sedaj skoncentrirali svojo ofenzivo bombardiranja in osvajanja ozemlja.

»Ukrajine ne spodbujamo, da udari preko svojih meja. Nočemo podaljšati vojne samo zaradi tega, da se Rusiji povzroči bolečina,« je med drugim zapisal Biden. Ameriška pomoč je nujna, če lahko Ukrajina upa, da bo kdaj pregnala okupatorja s svojega ozemlja, kar je tudi cilj mednarodne skupnosti, ki sodeluje v sankcijah proti Rusiji in v pomoči Ukrajini.

Ameriški kongres je pred kratkim potrdil 40 milijard dolarjev vojaške pomoči Ukrajini, ki jo bo vlada namenjala sproti. Odkar je Vladimir Putin ukazal napad na Ukrajino, so ZDA tja poslale za okrog 4,5 milijarde dolarjev vojaške pomoči. Danes bo objavljen doslej 11. sveženj ameriške vojaške pomoči, kar bo prvi iz 40 milijard dolarjev vrednega zakona. Ukrajince bodo morali tudi izuriti v uporabi novih raketnih sistemov.

Pri najnovejših pomoči naj bi šlo za mobilne raketne sisteme HIMARS, ki so nameščeni na tovornjakih. Ti lahko izstreljujejo tako rakete srednjega kot tudi dolgega dosega, tja do 300 kilometrov. Za zdaj nameravajo Američani poslati le rakete z dosegom do 70 kilometrov.

Scholz Ukrajini zagotovil dobavo sodobnega sistema protiletalske obrambe

Nemčija naj bi Ukrajini dobavila sodoben sistem protiletalske obrambe za boj proti ruskim silam, je v parlamentu danes dejal nemški kancler Olaf Scholz, ki je ob tem napovedal tudi dostavo sodobnega radarskega sistema Kijevu. V svojem nastopu je ponovil, da je cilj nemške vlade, da ruski predsednik Vladimir Putin ne zmaga v vojni.

Nemčija bo ukrajinskim oboroženim silam dostavila tudi sodoben sledilni radar, ki bo lahko zaznal topništvo, je v bundestagu dejal Scholz. Napovedal je še, da bo Nemčija v skladu s svojimi tehničnimi zmožnostmi podprla dobavo večnamenskih raket Ukrajini, ki so jo napovedale ZDA.

Pri protiletalskem sistemu gre po navedbah Scholza za Iris-T proizvajalca Diehla, s čimer bodo Kijevu dobavili najsodobnejši sistem zračne obrambe, ki ga Nemčija premore. »S tem omogočamo Ukrajini, da zaščiti celotno mesto pred ruskimi zračnimi napadi,« je dejal po poročanju nemške tiskovne agencije dpa.

Scholz: »Cilj je, da Putin ne zmaga«

Cilj nemške vlade je zagotoviti, da ruski predsednik Putin »ne zmaga« v vojni, ki jo je začel v Ukrajini, je med današnjo razpravo o proračunu zatrdil Scholz. »Naš cilj je, da se Ukrajina lahko brani in pri tem uspe,« je dodal.

Ukrajina že dlje časa poziva k dobavi protiletalskih sistemov za zaščito pred napadi ruskih bojnih letal, helikopterjev, raket ali brezpilotnih letal. Nemška vlada je kmalu po začetku ruske invazije na Ukrajino odločila, da bo prvič dobavila nemško orožje v vojni proti jedrski sili. Doslej je Berlin Kijevu med drugim dobavil protitankovske minomete, protiletalske rakete in več milijonov nabojev.

Scholz je bil sicer deležen kritik tako doma kot v tujini, ker Nemčija Ukrajini ni zagotovila težkega orožja, ki ga potrebuje za odvračanje ruskih napadov. V preteklih tednih pa je Berlin sprejel tudi dve zavezi za dostavo težkega orožja, in sicer 50 tankov tipa gepard in sedmih samohodnih havbic, a orožje v Ukrajino še ni prispelo, še poroča dpa.