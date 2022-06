Okoli pol desete ure včeraj zvečer se je patrulja s policistom in policistko odzvala na klic na pomoč zaradi opitega nasilneža v okolici Novega mesta. Razbijal naj bi po hiši in ustrahoval družinske člane. »36-letnik njunih ukazov, naj neha, ni upošteval,« so na Policijski upravi Novo mesto zapisali v izjavi za javnost, ter nadaljevali, da je možakar v rokah držal lesen kij, s katerim je prej razbijal stekla. »Hodil je proti njima in jima grozil z napadom,« so pristavili.

Policist in policistka sta ga z uporabo prisilnih sredstev uspešno obvladala ter ga zadržala do prihoda reševalcev, ki so mu oskrbeli roko, poškodovano ob razbijanju stekla. Nato sta ga odpeljala s seboj na pridržanje. Okoliščine sedaj preiskujejo novomeški kriminalisti, ki bodo po zaključeni preiskavi zoper storilca na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.