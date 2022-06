Široki rezanci z grahom in karbonaro

Sestavine za 4 porcije

500 g (širokih) rezancev

1 jajce proste reje

1 dl kisle smetane

12 rezin mesnate prekajene pancete

250 g svežega ali odmrznjenega graha

2 vejici sveže mete ali peteršilja

100 g parmezana,

morska sol,

sveže zmlet poper

Priprava

1 Panceto ali slanino drobno narežemo in jo v veliki ponvi popražimo, da postane hrustljava in zlate barve. Hkrati v velikem loncu zavremo osoljeno vodo, dodamo rezance in jih skuhamo po navodilih na embalaži. V skledici stepemo jajce s smetano ter začinimo z morsko soljo in črnim poprom.

2 Ko so testenine skoraj kuhane, jim za zadnjo minuto in pol dodamo svež izluščen grah. Tako bo skuhan ravno prav, da nam bo slastno počil v ustih. Ko so testenine z grahom kuhane, jih odcedimo, prihranimo pa malo vode od kuhanja. Testenine z grahom stresemo v veliko ponev k panceti in primešamo skoraj vse narezane listke mete. Če ponev ni dovolj velika, vse skupaj zmešamo v večji ogreti skledi.

3 Dodamo mešanico jajc in smetane, ogreto na sobno temperaturo. Pri tem je pomembno, da so testenine še zelo vroče, da bo njihova toplota skuhala jajca ravno prav, da bo nastala svilnato gladka omaka (in ne tako, da bi spominjala na umešana jajca). Solimo in popramo ter zmešamo in po potrebi dodamo malo vode od kuhanja testenin. Razdelimo na krožnike, posujemo z naribanim parmezanom in preostalimi listki mete ter nemudoma postrežemo.

Čas priprave in kuhanja: 30 minut