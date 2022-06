V izjemnem obračunu najboljše ekipe zahodne konference po rednem delu lige NBA in zgodovinsko uspešnih strelcev v končnici je zmaga pripadla Coloradu. Slednji je ligaški del zaključil s 119 točkami in drugim najboljšim izkupičkom v rednem delu tekmovanja, v končnici pa je najprej pometel z Nashville Predators (4:0), nato pa izločil še St. Louis Blues s 4:2 v zmagah.

Edmonton je v prvem krogu premagal Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja po sedmih tekmah, v konferenčnem polfinalu pa na krilih Connorja McDavida in Leona Draisaitla, ki sta kot prva hokejista iste ekipe v prvih dveh krogih končnice dosegla po najmanj 26 točk, v bitki za Alberto ugnali še Calgary Flames s 4:1 v zmagah.

Dva gola Compherja

Na prvi tekmi finala so gosti bolje začeli in povedli v 6. minuti po 13. zadetku Evandra Kana v letošnji končnici. Veselje Edmontona je trajalo vsega 36 sekund, saj je hitro izenačil JT Compher. Za vodstvo Colorada je nato poskrbel Nathan MacKinnon v 16. minuti, v razmaku devetih sekund pa sta nato v 20. minuti zadela še Zach Hyman za Edmonton in Cale Makar za domačine.

Tudi druga tretjina, v kateri sta trenerja zamenjala prva vratarja, Darcy Kuemper (Colorado) je igro zapustil zaradi poškodbe, Mike Smith pa zaradi slabega dne, je bila polna zadetkov. Za Colorado so bili uspešni Nazem Kadri, Mikko Rantanen, Andrew Cogliano in Compher, ki je edini na tekmi dosegel dva gola. Za Edmonton sta zadela Ryan McLeod in McDavid, ki je v 37. minuti znižal na 7:4.

Napeta zadnja tretjina

Zadnja tretjina je pripadla gostom, ki so se približali na gol zaostanka prek Dereka Ryana in Ryana Nugent-Hopkinsa. V zadnjih sedmih minutah so nato iskali pot do izenačenja, a do preobrata niso prišli. Za nameček je gol v prazno mrežo dosegel še Gabriel Landeskog za vodstvo v seriji pred nadaljevanjem in drugo tekmo v noči s četrtka na petek.

Na vzhodu se bodo v četrtek zgodaj zjutraj po slovenskem času pomerili New York Rangers in dvakratni zaporedni zmagovalci Stanleyjevega pokala Tampa Bay Lightning.