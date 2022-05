59. poglavje največjega rivalstva v zgodovini tenisa je postreglo z novo poslastico in zgodbo, ki bi si jo lahko izmislili le najboljši pisci besedil na svetu. Rafael Nadal in Novak Đoković sta v četrfinalnem dvoboju letošnjega odprtetega prvenstva Francije znova pokazala, da sta (ob Rogerju Federerju) najboljša igralca tenisa v zgodovini. To je bil pravi finale pred finalom. Trenutno peti igralec sveta pa je še 108. v Parizu pokazal, da se na peščenih igriščih v francoksi prestolnici počuti bolje kot v domači dnevni sobi. Po več kot štirih urah dvoboja si je zaslužil stoječe ovacije stadiona in iskrene čestitke velikega rivala, ki se je zavedal, da sta oba odigrala enga izmed svojih najboljših dvobojev. A na koncu je zmagovalec lahko na le en. Tokrat je bil to 36-letni Španec, ki ima tako priložnost, da v Parizu še 14. v karieri dvigne polal mušketirjev. Za začetek bo v polfinalu moral premagati Nemca Aleksandra Zvereva, ki je v prvem polfinalu premagal vzhajajočo zvezdo tenisa Carlosa Alcaraza s 3:1 v nizih.

1. niz: Nadal blestel z backhand udarci

Prvi igralec sveta je v dvoboj vstopal kot veliki favorit in izjemno motiviran, da v Parizu poseže po svojem 21. naslovu za grand slam. A Španca v Parizu pred dvobojem nikoli ne gre odpisati, čeprav se je dvoboj pričel v večernem terminu, kar bi moralo bolj odgovarjati Srbu. Stadion Philippa Chatrierja je že ob začetku bil naelektren, večje podpore pa je bil deležen 36-letni Nadal.

Kralj peska je v dvoboj vstopil izvrstno in že v uvodni igri, ki je trajala več kot 10 minut, odvzel servis Srbu. S tem je Španec poslal jasno sporočilo, da ga ne bo lahko premagati. Španec je nato z izjemno igro v četri igri ubranil dve priložnosti Srbu za vrnitev v prvi niz in v peti igri znova vzel servis tekmecu. Nadal je v prvem nizu, ki ga je dobil z rezultatom 6:2, igral izjemno agresivno. Dobil je praktično vse ključne točke v nizu, na Srbovo presenečenje, pa si je večino točk zgradil s svojim sicer slabšim udarcem backhandom. V ključnih trenutkih pa je delo zaključeval s svojo specialiteto - forehandom. Na drugi strani mreže je bil prvi igralec sveta presenetljivo nervozen. Zgrešil je nekaj lahkih žog, njegove reakcije pa niso bile odraz mentalno najboljšega igralca.

2. niz: Đokovićeva specialiteta

Slika iz prvega niza se je prenesla tudi v začetek drugega. Po novi maratonski igri je Nadal takoj odvzel servis Srbu in v tretji igri to ponovil še enkrat. Vse je izgledalo, da se tekma prvemu loparju sveta podira. Nadal je blestel na igrišču, Srb pa se je prepiral z gledalci, ki so bili na strani Španca in se je jezil sam nad seboj. A, ko je v četrti igri odvzel servis tekmecu je našel žarek upanja in nato vstal kot feniks iz pepela. Srb je močno dvignil nivo svoje igre pri vračanju začetnih udarcev in tekmeca je silil vse bolj v obrambo. Šesta igra je bial maratonska, trajala je 18 minut, Đoković pa je po skoraj dveh urah igre izid v drugem nizu izenačil na tri.

Španec je bil v šoku, vse težje je dobival točke na svoj servis, zelo je popustila njegova prodornost z backhand udarci. V deseti igri je srb izkoristil drugo priložnost za niz in izid je bil izenačen na 1:1. Drugi niz je trajal neverjetnih 87 minut. Igralca sta prikazala številne neverjetne točke in gledaci na stadionu so ju večkrat opravičeno nagradili s stoječimi ovacijami.

3. niz: Tudi Nadal pokazal izjemno mentalno moč

Po koncu drugega niza se je zdelo, da se je dvoboj prevesil povsem na stran favorita, ki je našel svojo igro in tekmecu odvzel navidez že dobljeni niz. 21-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam je še enkrat več pokazal, zakaj je prišel do vseh svojih uspehov. V prvi igri tretjega niza je pokazal, da je nemudoma pozabil dogajanje v preteklem nizu in je brez izgbljene točke odvzel servis Đokoviću, ki je otvoril tuti tretji niz na tekmi.

Po izjemno razburljivem drugem nizu je nivo tenisa malce padel. Tudi Nadal in Đoković sta pokazala, da sta le iz mesa, kože in krvi ter tako storila nekaj neizsiljenih napak. Španec jih je storil manj, predvsem pa je znova dvignil igro na svoj servis. V celotnem tretjem nizu se je soočil z zgolj eno priložnostjo odvzema servisa, ki pa jo je brez težav ubranil. Španec je Srbu v peti igri še enkrat vzel servis in tako ponovil vajo iz prvega niza. Tudi tretji set se je končal z rezultatom 6:2 v korist Nadala. Čeprav se je dan že prelevil v sredo, je vzdušje na stadionu ostajalo odlično. Prav vsi gledalci na stadionu in pred malimi ekrani so bili lahko navdušeni in ostajali budni kljub poznim uram. Adrenalin vsem sta dvigovala teniška igralca z izjemno igro in predvsem rezultatsko dramo.

4. niz: Španec si ni želel odločilnega niza

Ker je bila vsota rezultata tudi v tretjem nizu soda, je znova s servisom pričel Novak Đoković. Za razliko od prvih treh nizov, je torkat svoj servis dobil. Ker je dvoboj očitno potreboval novo dramo, je Srb v drugi igri četrtega niza takoj odvzel servis nasprotniku. Do desete igre v tem delu dvoboja sta nato oba igralca držala svoj začetni udarec, vmes pa prikazala nekaj novih vrhunskih potez. Kljub temu, da sta že več kot tri ure in pol z vso močjo udarjala po žogici in tekla za vsako žogico, intenzivnost tenisa ni ugašala niti ob eni uri zjutraj.

V odločilni servisni igri v nizu je Srb pri rezultatu 40:30 že imel zaključno žogico za odhod v odločilni peti niz. Španec se ni pustil zmesti in jo je ubranil in si takoj zatem priigral priložnost za odvzem servisa. Đoković je to uspel z izjemno točko ubraniti, kar pa ni ustavilo pohoda Španca. Dvakrat je odlično vrnil začetni udarec srba in drugo priložnost za odvzem servisa je izkoristil z odličnim forehand udarcem vzdolž črte. Teniška poslastica je dobila nov preobrat.

Oba igralca sta nato suvereno dobila svojo naslednjo servisno igro in četrti niz je odločila podaljšana igra. Malce presenetljivo pa je izgubljeni servis v 10. igri pustil posledice na Srbu, ki je »tie break« začel z neizsiljeno napako in Španec si je takoj priboril malo prednost odvzema servisa. Ko je Španec povedel z rezultatom 6:1 se je zdelo, da je dvoboj odločen. A Srb je še vedno vrjel, nanizal je tri točke zapored in je bil v odličnem položaju tudi, da napravi še drugi mini break in se vrne v igro, a usoda je hotela drugače. Malce zgrešen udarec Španca se je od vrha mreže odbil v igrišče in vzpostavil ravnotežje v točki. Nadal je nato sprožil s svojim backhandom in prišel do izjemne zmage nad svojim največjim tekmecem v karieri, s katerim skupaj premikate meje tenisa.