Madžarski premier Viktor Orban je že v noči na torek slavil, da mu je uspelo zaščititi nacionalno energetsko varnost in doseči, da bo Madžarska še naprej smela kupovati rusko nafto prek naftovoda Družba, skozi katerega se je doslej stekala tretjina ruskega izvoza nafte v Evropsko unijo. Čez pol leta, v začetku leta 2023, bo to ostala tudi njena edina pot v EU, saj bo po včeraj sklenjenem dogovoru voditeljev držav članic začel veljati embargo na rusko nafto prek pristanišč. Orban je svojo izjemo dosegel z grožnjo veta na cel šesti sklop sankcij proti Rusiji, izjeme pri režimu naftnih sankcij pa so priznali še Češki, Slovaški in Bolgariji.

Na včeraj končanem vrhu EU je postalo jasno, da je Orban še enkrat izsiljeval Evropsko unijo – in mu je uspelo. Če embarga na nafto ne bi sprejeli oziroma bi ga izločili iz svežnja sankcij proti Rusiji, bi bil to precej večji znak slabosti EU proti Rusiji. Več evropskih premierjev je kritiziralo predsednico evropske komisije Ursulo von der Leyen, ki se pred predlogom za uvedbo embarga na rusko nafto ni posvetovala s članicami, s čimer je prekinila uspešna usklajevanja pri sprejemanju prvih petih sankcijskih paketov.

Zadovoljstvo v Kijevu

EU se tako odpoveduje 90 odstotkom uvoza ruske nafte, saj glavnina prihaja prek pristanišč. To je drugo fosilno gorivo iz Rusije, ki mu je (skoraj) zaprla vrata po že uvedenem embargu na ruski premog. Do konca leta se bosta Nemčija in Poljska prostovoljno odpovedali vsem nakupom ruske nafte, presežno kapaciteto iz naftovoda Družba pa bi namenili Slovaški in Češki, če bi tam prišlo do pomanjkanja z oskrbo. Po več tednih pogajanj so tako sklenili še en pragmatičen bruseljski kompromis, s katerim lahko živijo vse članice, zaradi skupnih interesov slabitve Rusije pa so ga glasno pozdravili v Kijevu. »Pričakujemo, da bo do konca leta Rusija izgubila 90 odstotkov svojega izvoza nafte v Evropsko unijo. To pomeni, da ruski vojni stroj ne bo dobil na desetine milijard dolarjev za vojno v Ukrajini,« so bili zadovoljni na tamkajšnjem zunanjem ministrstvu. Bodo pa članice Evropske unije zaradi embarga morale do konca leta najti nove vire za približno dva milijona sodčkov nafte na dan. Evropski voditelji so včeraj tudi pooblastili evropsko komisijo, da zaradi rastočih cen energentov z mednarodnimi partnerji preuči način uvedbe cenovnih kapic na uvožene energente.

Da pa bi EU lahko tudi komu drugemu preprečila, da bi kupoval rusko nafto, je visoki zunanjepolitični predstavnik ocenil kot iluzorno. »Tako močni nismo,« je priznal Josep Borrell. Rusija pa na svetovnem trgu nafto že ponuja po diskontnih cenah.

Pogled k sedmemu svežnju

Po sklenjenem dogovoru v EU je cena sodčka nafte brent včeraj nekoliko porasla, od začetka leta pa se je podražila za 53 odstotkov. Ker cene energentov ta čas močno vplivajo na inflacijo, prihodnja gibanja na trgu energentov pa so nepredvidljiva, večjega interesa med članicami EU, da bi začele razmišljati še o uvedbi embarga na ruski zemeljski plin, ni. Nemški kancler Olaf Scholz meni, da bo veliko članic Unije še lep čas ostalo odvisnih od ruskega plina. Proti embargu na uvoz zadnjega preostalega ruskega energenta, s katerim si Kremelj polni državno malho, se je izrekel tudi avstrijski kancler Karl Nehammer.

Zagovorniki embarga na ruski zemeljski plin prihajajo predvsem iz baltskih držav in Poljske. Estonska premierka Kaja Kallas je denimo dejala, da bi zemeljski plin moral biti del sedmega svežnja sankcij, vendar dvomi, da se bo to zgodilo. Tega svežnja evropska komisija sploh še ne pripravlja. Po besedah von der Leynove se komisija zdaj osredotoča predvsem na izvajanje šestega svežnja in preverjanje, ali se Rusija sankcijam ne poskuša izogniti, morebiti odkrite luknje pa bo treba zapreti. Premier v odhajanju​ Janez Janša, ki se je včeraj zadnjič pred menjavo vlade udeležil zasedanja evropskega sveta, je ocenil, da zaradi embarga na rusko nafto v Sloveniji ne gre pričakovati težav, ker je po zagotovilih uvoznikov ni v njihovem portfelju. »Najtrši oreh šele prihaja, to je plin. Srečno tistim, ki bodo našli rešitev za kvadraturo kroga,« je kot zagovornik še ostrejšega pristopa proti Rusiji dejal Janša.