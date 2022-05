Dobre tri ure so ljubitelji tenisa uživali v prvem moškem četrtfinalnem dvoboju OP Francije v tenisu, v katerem je bil Carlos Alcaraz izraziti favorit. Španec je namreč s turnirskima zmagama v Barceloni in Madridu ter uvrstitvijo v četrtfinale Rolanda Garrosa na pesku dobil 14 dvobojev zapored. V petnajsto ni šlo. Aleksander Zverev se je najstniku maščeval na poraz v finalu Madrida ter se s sijajno igro drugo leto zapored prebil v polfinale drugega letošnjega turnirja največje četverice. Najbolj razburljiv je bil četrti niz, ki ga je po številnih preobratih dobil Zverev. »Kako sem srečen, da mi ni bilo treba igrati petega niza. Igral sem najbolje, kot zmorem. Vedel sem, da bom moral, saj v nasprotnem primeru ni mogoče premagati trenutno najboljšega igralca na svetu. Rekel sem si, premagaj ga enkrat na veliki tekmi, preden nas bo začel redno premagovati,« se je tekmecu poklonil Aleksander Zverev.

Prva polfinalistka letošnjega Rolanda Garrosa je postala Martina Trevisan. Italijanka je v Parizu pripravila novo presenečenje, potem ko je spravila na kolena Leylah Fernandez, finalistko lanskega OP ZDA. Kanadčanka je v drugem nizu rešila zaključno žogico in dvoboj popeljala v odločilni niz, v katerem pa je bila znova boljša 59. igralka sveta. »Ko sem zapravila prvo žogico za zmago in izgubila niz, nisem reagirala panično. Rekla sem si, da nisem storila nič narobe in da si moram izboriti novo priložnost. In sem si jo,« je pojasnila Martina Trevisan, ki ji je pred Parizom dala krila zmaga v Rabatu. »V Maroku sem pridobila potrebno samozavest, s katero se kažem v Parizu,« je dodala Italijanka, ki je na najvišji ravni na pesku dosegla že osmo zaporedno zmago. V jutrišnjem polfinalu se bo pomerila z Američanko Coco Gauff, ki se je pri 18 letih prvič uvrstila med polfinalistke turnirja največje četverice. V ameriškem dvoboju je bila boljša od izkušenejše Sloane Stephens, finalistke Rolanda Garrosa leta 2018, ko je Coco Gauff zmagala v mladinski konkurenci.

Omenimo še, da je včeraj rojstni dan praznovala prva igralka sveta Iga Šwiatek. Poljakinja ima »smolo«, da vsako leto praznuje med turnirjem v Parizu. Zanimivo je spremljati njene kolumne, ki jih med zgodovinskimi uspehi piše za BBC. V zadnji je med drugim zapisala, da si je za 21. rojstni dan ogledala včerajšnji večerni dvoboj med Novakom Đokovićem in Rafaelom Nadalom. Kot v nekaj intervjujih je znova poudarila, da si rada ogleduje znamenitosti mest. Tako si je pred Parizom v dveh dneh ogledala vse znamenitosti Madrida, na instagramu pa je objavila sliko s stadiona Santiago Bernabeu in se slikala s kapico Reala Madrid. V Madridu zaradi poškodbe rame ni igrala, povedala pa je, da si je zato krepko napolnila baterije. Igo Šwiatek čaka danes četrtfinalni dvoboj proti Američanki Jessici Pegula, v katerem bo skušala doseči 33. zaporedno posamično zmago.