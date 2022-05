Hokejisti SŽ Olimpije se že nekaj časa pripravljajo na novo sezono, v kateri bodo prvič igrali tudi v ligi prvakov. Še vedno je med najbolj zaposlenimi njihov trener Mitja Šivic, ki je zadolžen tudi za sestavo ekipe. Že zdaj je znano, da bo ekipa, z izjemo večine tujcev, zelo podobna lanski, ki je v dvorano Tivoli pripeljala nazaj številne ljubitelje ene najhitrejših moštvenih iger na svetu.

Čeprav bodo imeli ljubljanski hokejisti v novi sezoni svoj prvi trening na ledu šele čez slaba dva meseca, natančneje 25. julija, Tivoli ne sameva. Tisti, ki niso bili v slovenski reprezentanci, so že v petem tednu priprav, reprezentanti v drugem, zelo pestro je tudi v klubski pisarni. V začetku maja so Ljubljančani dobili posebno vabilo za igranje v hokejski ligi prvakov, ki ga je vodstvo kluba sprejelo, prišlo je nekaj novih igralcev, ob tem pa so zvestobo klubu podaljšali številni lanskoletni nosilci igre.

Dober posel s Tomaževičem

Kot zadnji od novincev se je ekipi pridružil kanadski napadalec Marc-Olivier Vallerand, ki je predlani z zeleno-belimi slavil v alpski ligi. Pred njim sta pogodbo podpisala njegov rojak vratar Anthony Morrone in jeseniški branilec Nejc Stojan, podaljšali pa so jih Miha Zajc, Žan Us, Nik Simšič, Žiga Pance, brata Kristjan in Mark Čepon, Tadej Čimžar, Finec Joona Erving, edini tujec, ki je bil v ekipi že lani, in včeraj še Gregor Koblar. Zato pa ob vseh preostalih tujcih zeleno-belega dresa ne bosta več nosila Blaž Tomaževič, ki odhaja v Beljak, medtem ko se na Jesenice vrača Žan Jezovšek.

»Želeli smo si, da bi Tomaževič ostal, saj je imel še enoletno pogodbo s klubom, vendar smo mu dovolili oditi, ker je bil to za klub dober posel. Drugi bolj ali manj ostajajo, ekipa počasi dobiva svojo podobo tudi s tujci. Naše vodilo pri tujcih je, da morajo biti boljši od lanskih, od njih zahtevamo precej več karakterja in da se, če se nam bo kdo postavil po robu, ne bodo umaknili. Vallerand je že eden takšnih, poleg tega pozna sredino, v katero se vrača, drsalno je dober in zna doseči gol. Za njim je fantastična sezona v Angliji, zato smo res veseli, da se je kljub finančno skromnejši ponudbi odločil za nas,« je Mitja Šivic spregovoril o vrnitvi izkušenega 33-letnega kanadskega napadalca.

Okrepitve še bodo

Ker bo Us v novi sezoni prvi vratar, so v klubu iskali vratarja številka dve. »V Sloveniji ni prav veliko možnosti, zato smo se odločili za Morrona, ki je še mlad, vendar je dober drsalec, tehnično podkovan in zelo visok. Odlike Ervinga so nam dobro znane. V kratkem bo znano še eno tuje ime, in sicer gre za branilca, ki je tudi še mlad in je karakterno zelo primeren, v pogovorih pa smo še z dvema napadalcema. Morda samo z enim, odvisno tudi od tega, kako se bo odločil eden od slovenskih hokejistov,« je o aktivnostih v prestopnem roku še dejal Šivic, ki je tudi pojasnil, kako je s sodelovanjem med SŽ Olimpijo in Slavijo junior.

»Kar se športnega dela tiče, smo bili zelo blizu dogovora. Pogovori so bili konkretni, žal pa v novi sezoni še ne bo nič z alpsko ligo, ker bi bil to finančno prevelik zalogaj. Bomo pa s Slavijo junior vstopili v drugi projekt in v tem času bomo videli, kako znamo sodelovati. Če bo šlo vse po načrtih, bi letošnjo idejo izvedli prihodnje leto. Dejstvo je, da se nam že nekaj časa dogaja, da hokejisti zelo mladi odhajajo v tujino, nato pa se porazgubijo ali celo nehajo igrati hokej. Če pogledamo samo bližnjo zgodovino, je na tak način uspelo redkim, od zdajšnjih reprezentantov le Anžetu Kopitarju, Janu Muršaku, Janu Urbasu in Blažu Gregorcu. Zato moramo narediti okolje, ko bi bil prehod iz mladinske kategorije do igranja za Olimpijo v ligi ICE za igralce lažji,« je prepričan Šivic.

Velik zalogaj za ljubljanske hokejiste bo v novi sezoni tudi igranje med najboljšimi evropskimi klubi. Žreb jim je namenil skupino B, v kateri so še finski TPS Turku, nemški Grizzlys Wolfsburg in švicarski EV Zug. »Kogar koli bi dobili, bi bilo podobno. Čakajo nas izjemno težke tekme proti ekipam, pri katerih je njihov reakcijski čas hitrejši, večja je njihova hitrost, večja je njihova moč na bandi in so sploh na višji ravni igre od naše. Morali bomo biti zelo dobri, da bi prišli do kakšne točke, ampak dejstvo je, da bomo v novi sezoni še boljši, prepričan sem, da bodo fantje telesno dobro pripravljeni, ker pa je za njimi že ena sezona v ligi ICE, bodo tudi mentalno močnejši. Vsekakor je pred nami zanimiva sezona,« se novih izzivov že zdaj veseli ljubljanski trener.