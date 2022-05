Namesto apna so jim prodali sadro

Sredi aprila smo tudi v Dnevniku poročali, da koroške kmete skrbi bela snov, ki so jo nekateri kmetje, misleč, da gre za apno, v začetku letošnjega leta posipali po njivah in travnikih. Poleg inšpektorjev so zdaj na delu tudi celjski policisti in kriminalisti, ki so že opravili več hišnih in osebnih preiskav, ovadb pa še niso spisali.