Medtem ko se številna košarkarska državna prvenstva po Evropi končujejo ali pa se bodo končala v prihajajočih dneh, bodo v ospredje znova stopile reprezentance. Sprva s kvalifikacijami za svetovno prvenstvo, nato z evropskim prvenstvom. Slovenija je po zmagah proti Hrvaški in Švedski dobro začela kvalifikacije za košarkarski mundial, nato pa vse skupaj precej pokvarila s porazoma proti Finski. Zadnji tekmi prvega dela kvalifikacij tako za izbrance selektorja Aleksandra Sekulića nikakor ne bosta zgolj formalnost, saj bi se v primeru porazov proti Hrvaški v Stožicah 30. junija in proti Švedski 3. julija lahko uresničil črni scenarij in bi Slovenija ostala celo brez drugega dela kvalifikacij in s tem drugič zapored brez svetovnega prvenstva. Neugoden bi bil tudi že en poraz, saj moštva nosijo s seboj uspehe in neuspehe iz prvega dela. Slovenija se v drugem delu križa s skupino D, v kateri so Nemčija, Estonija, Izrael in Poljska.

A o črnem scenariju v Košarkarski zvezi Slovenije ne razmišljajo. Člani zlate reprezentance se bodo zbrali že konec tedna v Stožicah, kjer si bodo skupaj ogledali dokumentarni film 2017, ki ga je režiral Goran Vojnović in prikazuje dogajanje na evropskem prvenstvu leta 2017, ko je Slovenija postala evropski prvak. Zagotovo je eden od namenov tudi da, da tiste, ki še igrajo za izbrano vrsto, motivira za tekmi s Hrvaško in Švedsko. Obenem je pred dnevi postalo jasno, da bo soigralcem pomagal tudi Luka Dončić, ki je sicer pričakovano sodelovanje potrdil na zadnjem medijskem dnevu Dallasa ob koncu sezone v ligi NBA. »Že čez 15 dni bom znova začel trenirati z reprezentanco. Najprej nas čakajo kvalifikacije za svetovno prvenstvo, malo premora, nato pa priprave na evropsko prvenstvo. Pred mano je kar napeto poletje. Kot vedno pravim, če nisem poškodovan, z veseljem igram za reprezentanco,« je pojasnil Luka Dončić. Z njim ima Slovenija izjemno statistiko. Na 19 uradnih tekmah v dresu z državnim grbom je namreč klonil le dvakrat, in sicer v lanskem polfinalu olimpijskih iger proti Franciji in nato na tekmi za tretje mesto proti Avstraliji.

Od nosilcev igre v reprezentanci je v tančico skrivnosti zavit status Vlatka Čančarja, bolj kot ne pa je že jasno, da se za eno tekmo v slovenski dres vrača zlati kapetan Goran Dragić! Če je bila to še nedavno utopija, je bila očitno želja pri Dragiću, da se reprezentančno vseeno upokoji pred polnimi Stožicami, prevelika. Za zdaj naj bi vse ostalo pri tem, da bo torej Dragić še zadnjič oblekel dres z državnim grbom 30. junija proti Hrvaški. Pri njegovi odločitvi je imel zagotovo prste vmes Luka Dončić, saj sta velika prijatelja, morda pa ga Dallasova številka 77 prepriča, da zaigra tudi na prihajajočem evropskem prvenstvu, čeprav naj za to praktično ne bi bilo možnosti. Dragić bo tako za reprezentanco zaigral še na 80. uradni tekmi, s čimer bo zaostanek za prvim Jako Lakovićem znižal na šest, bržkone pa bo zmanjšal tudi zaostanek po številu točk za vodilnim Teomanom Alibegovićem (990), ki je za Slovenijo dosegel 66 točk več.