Neverjetno naključje! Dan po objavi poročila o zabavah na Downing Streetu 10 med covidnimi karantenami je finančni minister Rishi Sunak sporočil, da bo vlada s 17,5 milijarde evrov Otočanom pomagala pri plačevanju vse višjih položnic za elektriko in plin. Denar bo, kot je to že dolgo zahtevala opozicija, dobila z dodatim obdavčenjem naftnih in plinskih družb, ki dosegajo rekordne dobičke.

Energetske družbe se kopajo v dobičkih

28 velikih naftnih in plinskih korporacij po svetu je v letu 2021 ustvarilo skupni rekordni dobiček 171 milijard evrov. V prvem četrtletju tega leta so dosegle nov rekord: 93,45 milijarde. Tudi britanske. BP, na primer, šest milijard. Njen direktor Bernard Looney, ki so mu lani podvojili letno plačo na dobrih pet milijonov, je dejal, da ima BP toliko denarja, da ne ve, kaj bi z njim. Njegove besede so zaradi rekordnih cen energentov, ki so se na Otoku z aprilom podražili za 54 odstotkov, sprožile zahteve po ukrepanju vlade in premierja Borisa Johnsona. »Del odgovora strmi premierju v obraz. To je laburistični načrt za obdavčitev nepričakovanih dobičkov naftnih in plinskih družb. S tem bi za 600 funtov (okoli 700 evrov) zmanjšali račune za tiste, ki to najbolj potrebujejo,« je ponavljal vodja opozicijskih laburistov Keir Starmer.

Kritika spornih zabav spodbudila ukrepe

Toda konservativna vlada, napol paralizirana zaradi škandala s covidnimi zabavami, se je obotavljala več kot dva meseca, medtem ko so se milijoni Otočanov zaradi draginje že odločali med gretjem in hrano. »Ne maram novih davkov,« je govoril Johnson. Obdavčevanje naj bi bilo nekaj »nekonservativnega«. Korporacijski jezdeci v povračilo za milijardne dobičke radi prispevajo milijone v blagajno konservativne stranke. A Johnsonu se je premierski stolček vse bolj majal in Otočani so morali počakati na objavo poročila o preiskavi covidnih zabav, ki je ostro obsodilo kulturo pijančevanja in objestnosti na Downing Streetu 10 med karantenami.

Ni bilo naključje, da je poročilo samo dan kasneje zasenčilo sporočilo finančnega ministra Sunaka, da bodo začasno dodatno obdavčili naftne in plinske orjake in da bodo vsa gospodinjstva jeseni dobila 466 evrov pomoči za plačevanje elektrike in plina. Revnejša gospodinjstva in upokojenci pa 699 evrov. Gre za razvpito pokopavanje slabih novic z dobrimi oziroma za časovno preračunljivost pri reševanju premierske kože Johnsona, ki je pomoč za vsa gospodinjstva označil za veliko (vladno) bazuko.

Pomoč je dobrodrošla, a delno nerazumna, saj jo bo dobilo tudi dva in pol milijona milijonarjev in 177 milijaderjev. Menda zato, ker bi bilo prezapleteno, da bi dali več tistim, ki pomoč zares potrebujejo.