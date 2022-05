»Prej smo se vsako leto vzpenjali, imeli več kot milijon potnikov na leto, potem je prišla pandemija,« je uvodoma povedal generalni direktor Wolfgang Grimus. Koronavirus je poslovno prizemljil tudi graško letališče. V letih 2020 in 2021 je potniški promet strmoglavil za kar 80 odstotkov v primerjavi z letom 2019. Letos so napovedi spet spodbudne, ponudba letov v poletni sezoni obsega osem rednih in 15 čarterskih destinacij. Trend je naraščajoč. »V poletje zremo optimistično, omejitveni ukrepi so skoraj povsod ukinjeni. Po dveh letih covida-19 si ljudje želijo ponovno potovati,« je prepričan Grimus. Do konca leta si obeta do 600.000 potnikov. Med njimi jih bo vsaj desetina iz Slovenije.

Pri tovornem prometu razmere niso bile tako dramatične, lani so imeli 18,5-odstotno rast. Tudi po zaslugi pandemije. »Imeli smo kar 30 čarterskih letov z boeingi 747, ki so v državo pripeljali medicinsko opremo in izdelke. Takšnega prometa v preteklosti nismo imeli,« je včeraj izpostavil poslovodni direktor Jürgen Löschnig. Uspešno so izkoristili tudi razpoložljive državne pomoči, med drugim državno subvencioniranje krajšega delovnega časa.

Še tako radodarna državna pomoč pa ni mogla preprečiti rdečih poslovnih izidov. V letih 2020 in 2021 so skupaj ustvarili okoli osem milijonov evrov izgube, ki so jo pokrili z lastnimi viri. Kakšen bo letošnji poslovni izkupiček? »Tega si ne upam napovedati, ker so razmere še preveč negotove,« je bil previden Löschnig. »Upam, da ne bo ponovnih omejitev potovanj. Dejstvo je, da se bodo letos iztekli programi državnih pomoči, kar bo negativno vplivalo na naš poslovni rezultat.« A srednjeročni trend poslovanja letališča, ki je v 93-odstotni lasti mesta Gradec, je pozitiven, je prepričan Avstrijec. Po njegovih pričakovanjih bodo dobičkonosno poslovali najpozneje leta 2025.