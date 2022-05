Policija je predstavila nekaj podrobnosti nedeljskega večernega uboja v Valvasorjevi ulici v Mariboru, ko je 31-letna Anja R. z nožem zabodla pet let starejšega moža Luzlima B., ki se je nato sam odpeljal proti bolnišnici, a na poti poškodbam podlegel in ob tem povzročil manjšo prometno nesrečo. Beno Meglič, vodja sektorja kriminalistične policije PU Maribor, je povedal, da je bil pokojni 36-letnik nasilen do svoje žene in da je bil letos že dvakrat obravnavan zaradi nasilja v družini. »Obakrat mu je bil izrečen ukrep prepovedi približevanja. Oba ukrepa je potrdilo sodišče. Prvi je sicer potekel v začetku maja, drugi pa je bil še veljaven. Policisti so nadzirali izvajanje ukrepa in ga preverjali tudi na dan zločina. Posebnosti niso zaznali,« je razložil Beno Meglič in v isti sapi dodal, da je preiskava po tragičnem dogodku pokazala, da je povzročitelj nasilja kljub veljavnemu ukrepu ves čas bival z ženo na istem naslovu v Valvasorjevi ulici.

Kot je še pojasnil prvi mariborski kriminalist, je bila policija v nedeljo ob 22.41 obveščena o prometni nesreči v Valvasorjevi ulici, češ da se je voznik osebnega avtomobila zaletel v kombi. 36-letnik je bil povzročitelj nesreče, na kraju dogodka pa je bila tudi njegova 31-letna žena. Voznik je bil mrtev. Policisti so nato ugotovili, verjetno jim je povedala žena, da sta se doma sprla, da je bil do nje nasilen in da ga je zabodla z nožem. Sam se je potem odpeljal v bolnišnico, a na poti poškodbam podlegel in se zaletel. Policisti so 31-letnico pridržali in se odpravili še na kraj njunega bivanja ter tudi tam opravili preiskavo. Za kaznivo dejanje uboja ji grozi od pet do 15 let zapora.