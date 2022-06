Šentjakobsko gledališče z novim umetniškim vodjo

V Šentjakobskem gledališču Ljubljana so dan po premieri Cankarjeve komedije Za narodov blagor v režiji Gojmirja Lešnjaka pripravili dogodek, na katerem so se zahvalili Mojci Kreft za dve leti umetniškega vodenja. Predstavili so tudi nov repertoar za sezono 2022/23, ki ga bo prevzel Rok Andres.