Bo Pivka odlagališče “mrtvih” spomenikov?

Ko so 11 kipov in vrtnih skulptur iz parka protokolarnega objekta na Brdu po tiho prestavili v Park vojaške zgodovine Pivka, je v strokovni in siceršnji javnosti završalo. Mnogi strokovnjaki trdijo, da je šlo za politično motivirano odločitev in da je treba kipe vrniti na Brdo, nekateri pa so do prestavitve kipov bolj prizanesljivi.