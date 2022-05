Mislim svoje mesto: Kopanje v znoju

Sredi maja so doživljali temperature, ki smo jih bili prej vajeni debel mesec kasneje, Ljubljana pa ima še to nesrečo, da je v kotlini, kjer se ustvarja še sopara. Šolsko leto se bliža koncu, draginja pritiska. Še več ljudi kot običajno bo ostalo doma čez poletje, ki bo zelo vroče – to, kar je nekoč veljalo za izredno in »katastrofalno«, je zdaj pač že nova normalnost. In kaj je v takih okoliščinah boljša zabava kot kopanje?