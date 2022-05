V kočevskih vrtačah le še stare gume

Na pobudo Jamarskega kluba Novo mesto so se na širšem območju Kočevskega Roga lotili čiščenja vrtač, v katerih so se v minulih desetletjih nabrale večinoma odslužene pnevmatike, stare tri desetletja in več, medtem ko novejših odpadkov skorajda ni. Po mnenju odgovornih to kaže, da politika odvoza odpadkov v dolini ter ozaveščanje prebivalstva delujeta.