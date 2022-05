Skregana Viktor in Janez

Viktor in Janez sta zadnja leta veljal za politična golobčka, na kar nas spominja fotografija romantičnega kosila v Salzburgu iz leta 2018, kjer sta kovala skupne oblastniške načrte. Viktor je kmalu za tem Janezu plačal časopis, v naslednjih letih pa so bombončki z ene in druge strani kar deževali.