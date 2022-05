Alpski smučar Štefan Hadalin se po polletnem premoru vrača v tekmovalno smučanje. Minulo sezono je zaradi osebnih težav končal pred olimpijskimi igrami. Kakšni meseci so za njim? »Več kot mesec dni sem že v kondicijski pripravi. Garam, da se bom vrnil na maksimalne obrate. Z demonstratorjem sem bil že na ledeniku Möltall, znova sem se privajal na smuči. Še en tak smučarski vikend si želim junija na ledeniku Hintertux, ki bi bil ponovitev uvodnega kampa v sezono. Takrat je čas za piljenje tehnike in za prve zavoje med nižjimi količki. Kar zadeva mene, gre vse v pozitivno smer in na to sem ponosen.«

Na novi poti

Brez sprememb, samo po uhojeni poti, tokrat 26-letni smučar ni mogel nadaljevati. »Zamenjal sem kondicijskega trenerja, novinec je Blaž Petkovšek. Hitro sva se dobro začutila,« pravi Vrhničan, ki bo znova član ekipe za svetovni pokal pod vodstvom Klemna Berganta. Glavni trener bo odgovoren tudi za Tijana Marovta in Žana Kranjca. Hadalin sprva nad to odločitvijo ni bil najbolj navdušen, obetal si je več individualnega dela in več pozornosti. »V novi sezoni bom član reprezentance za tehnične discipline. Vem, da bo vsa ekipa naredila korak k boljšemu delu in sodelovanju. Da bom dosegel rezultate, ki si jih vsi želimo,« je to nezadovoljstvo pred tedni nekoliko pometel pod preprogo Hadalin, ki takrat sodelovanja z Bergantom ni izrecno potrdil.

Sledila so pogajanja s smučarsko zvezo. Minuli teden, ko so potrjevali načrte za prihodnje leto, je postalo jasno, da bo Hadalin v prihodnji sezoni imel ob sebi tudi Maja Mlakarja. Okrepil bo strokovni štab in bo zadolžen za pripravo Hadalinove opreme. »Za nami je res nekaj dni usklajevanj z vodstvom smučarske zveze, o delu v prihodnje sva se pogovorila tudi s trenerjem Klemnom Bergantom. Obljubljene so spremembe, predvsem bom imel na voljo več strokovnega osebja. Imel bom več podpore glede logistike in priprave smuči, za kar bo zadolžen Mlakar. On bo zamenjal dosedanjega člana ekipe (Rojka Šaleja, op. p.). Do 1. oktobra, ko se začne tekmovalni del sezone, naj bi prišel še pomočnik trenerja, ki bo z menoj po potrebi delal tudi individualno. Do takrat sem pripravljen na kompromis; od oktobra želim ob sebi človeka, ki bi bil neposredno odgovoren zame. Na tej ravni to potrebujem in zdaj je očitno pravi čas, da dobim nekaj več individualne podpore. To je v skladu z mojo mentaliteto in potrebami,« pravi Vrhničan.

Manjkal je že pred prekinitvijo

Take ideje podpira tudi Klemen Bergant: »Štefan je bil v prejšnji sezoni odsoten že tudi pred prekinitvijo kariere pred olimpijskimi igrami. Od novembra ga praktično dva meseca ni bilo v ekipi. Moja naloga v ekipi je pomagati smučarjem pri doseganju vrhunskih rezultatov. Ob tem ni nujno, da smo tudi veliki prijatelji. Moramo pa sodelovati, se dnevno dogovarjati, četudi smo vsak na svojem terenu. Tekmovalci so tisti, ki naredijo rezultate, zato morajo biti zmeraj v prvem planu.«

Razumljivo, zlasti ker v Sloveniji v zadnjem obdobju vrhunskih talentov za smučanje ni v izobilju. Reprezentanca za tehnične discipline je zadnja leta štela dva člana – ob Hadalinu še Žana Kranjca. Vrhunskega smučarja, ki je lani kariero oplemenitil s srebrno olimpijsko medaljo. A Kranjec nastopa predvsem v veleslalomu, medtem ko je Hadalinova priljubljena disciplina slalom. Kako uskladiti treninge? »Z Žanom Kranjcem bova v naslednji sezoni imela različna programa, saj moja prva disciplina ostaja slalom. Kak dan bova celo na istem smučišču, a na različnih progah,« pojasni načrt Hadalin.

Novi zagon

Po prekinitvi je znova našel motivacijo. »Bili so trenutki šibkosti, razlogi za to so bili različni. A že takrat sem vedel, da se bom vrnil, da še nisem pokazal vsega. Moj potencial je veliko večji. Verjamem, da sem s pravim delom in s profesionalnim pristopom sposoben narediti korak naprej.«

Konkurenca je prav v njegovi prvi disciplini, slalomu, izredno široka. Ni več presenečenje, ko tekmovalec s številko 30 premaga vso konkurenco. »Drži, v slalomu smo tekmovalci zelo skupaj. To je priložnost za dobre rezultate in za napete tekme. Tudi sam se v naslednjo sezono podajam na tekme z miselnostjo, da je vsaka tekma priložnost za vrhunske uvrstitve, za stopničke. Ob pravilni strokovni in profesionalni podpori je mogoče marsikaj,« doda Hadalin, ki bo znova nastopal tako v slalomu kot v veleslalomu. »Na paralelnem veleslalomu sem v prejšnji sezoni v Lechu pristal na osmem mestu. V naslednji sezoni bom nastopal tudi na klasičnih veleslalomih. Tam bom izgubil nekaj startnih mest. A sem že dokazal, da sem se tudi z višjimi številkami sposoben izkazati. Verjamem, da tega nisem pozabil, da to še zmeraj obvladam. Na zadnjih treningih v prejšnji sezoni sem pokazal dobro formo.«

Brez olimpijskih iger

Takrat je bil Hadalin že prijavljen za nastope na olimpijskih igrah na Kitajskem. Te je na koncu spremljal od doma. Kako danes gleda na krizo in na odločitev, da v Peking ne odpotuje? »Tista odločitev je bila zelo težka, sprejeta v zadnjem trenutku. A bila je tudi racionalna. Nanjo sem kljub vsemu ponosen, naj se to sliši še tako neumno. Takrat je del mene odrasel. Zdravju sem dal prednost in tudi to je kvaliteta vrhunskega športnika in človeka. Na koncu smo vsi ljudje in moramo se znati spoštovati. Tako lahko tudi cenimo, kar imamo.«

Pritiski na športnike v vrhunskem športu so ogromni, večinoma se jih niti ne zavedamo. Gleda zdaj Hadalin nanje z drugačnimi očmi? »Pritiski so res veliki in okolje je zelo zahtevno. Tudi medijske pozornosti je veliko, vložki so zmeraj večji in pričakovanja naraščajo. Vse to se dogaja na vrhunskem nivoju tekmovanja. Morda sem bil v preteklosti preveč pozoren na neuspehe in premalo na uspehe. Premalo sem se cenil, premalo spoštoval mesta okoli 20, ki so za naše okolje in ob trenutni podpori zelo spodobni rezultati. Zmeraj sem bil konkurenčen še za nekaj več, a tega še nisem uresničil. No, svetovni podprvak sem v svoji karieri že bil. Sem torej Štefan Hadalin, alpski smučar in človek s širino. Razgledan, inteligenten. Tudi na to moram biti ponosen.«