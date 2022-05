Nepreslišano: Marko Pahor, ekonomist

Cene stanovanjskih nepremičnin v Sloveniji že vse od začetka leta 2016 rastejo po stopnjah, ki dosegajo od pet do šest odstotkov na leto, v zadnjem letu pa so doživele še dodaten pospešek, saj je v zadnjem četrtletju leta 2021, zadnjem obdobju, za katero imamo podatke, na medletni ravni rast celo presegla 15 odstotkov. Že nekaj časa je govor o tem, da imamo (morda) opraviti z nepremičninskim balonom, vendar se je treba zavedati, da vsaka rast cen nepremičnin še ne pomeni nujno, da gre za balon. Rast cen postane balon takrat, ko ta rast postane nevzdržna in je popravek cen navzdol neizogiben. Je trg nepremičnin v Sloveniji zgolj vzkipel ali je že prekipel?