Bavčar je leta 2001 na povabilo Janka Kosmine z mesta ministra za evropske zadeve prišel na čelo podjetja Istrabenz. Takoj je začel preusmerjati dejavnost podjetja na poslovna področja, ki nimajo zveze z osnovno dejavnostjo Istrabenza. Prevzemal je pomembna slovenska podjetja z enormnim zadolževanjem in prodajo bencinskih servisov. S temi operacijami je ustvaril konglomerat med seboj nepovezanih poslovnih dejavnosti: turizem, energetika in prehrana, poleg tega pa še finančni holding. Potrebnih je bilo samo nekaj let in večina do tedaj prevzetih uspešnih podjetij je propadla in so danes v tujih rokah. Nekatera se sicer še valjajo v državnih rokah in so na robu preživetja.

Ljudje v Sloveniji in tudi stroka ter novinarji pa se ne zavedajo, kakšno ogromno škodo je Bavčar dejansko naredil narodnemu gospodarstvu, zato je BDP Slovenije danes manjši, kot bi bil sicer. Na žalost ne obstajajo strokovne analize, kakšna je celotna gospodarska škoda, ki jo je Bavčar povzročil s svojim eksperimentiranjem z Istrabenzom in seveda nezakonitim prilaščanjem milijonov za svoj žep. Obstajajo analize, da je narodnogospodarska škoda, ki jo je povzročil Bavčar, okoli 500 milijonov evrov. Skratka, v celoti gledano gre za pravi ekonomski masaker.

V ZDA so leta 2008 odkrili in aretirali Bernarda L. Madoffa, ki naj bi s svojim investicijskim skladom po oceni tožilcev oškodoval vlagatelje za 65 milijard dolarjev. Za to dejanje je bil obsojen na 150 let zaporne kazni in je lani v zaporu tudi umrl. Ob tem so njemu in njegovi družini zaplenili celotno premoženje, tako da so sorodniki čez noč ostali brez vsega.

Če primerjamo oškodovanje Bavčarja in Madoffa z narodnogospodarskega vidika, to je število prebivalcev in BDP, lahko ugotovimo, da je Bavčar povzročil Sloveniji vsaj dvakrat večjo škodo kot Madoff Ameriki. Madoff je bil obsojen na 150 let zapora, Bavčar pa na pet let. Poleg tega smo zadnje čase Bavčarja lahko redno videvali na raznih prireditvah, tudi častni govornik je bil in celo policijska godba mu je igrala. Predsednik Borut Pahor Bavčarju tudi piše pismo in ga naziva celo z »dragi Igor«. Bavčar ni poravnal milijonskega dolga državi in ima odprte še druge kazenske postopke, pa ga ta ista država predčasno izpusti na prostost, čeprav je bil dejansko že ves čas na prostosti.

Na koncu se lahko vprašamo, ali imamo pri nas res krivosodje, ki preganja predvsem tiste iz Janševega tabora – ali pa je dejansko ravno obratno.

Gorazd Cuznar, Črnomelj