Neurje je najhuje prizadelo zvezno državo Pernambuco. Samo v noči s petka na soboto je glede na navedbe lokalnih oblasti v Recifeju padlo 236 milimetrov dežja. To je več kot 70 odstotkov povprečnih padavin v tem mestu za mesec maj.

Brazilski predsednik Jair Bolsonaro je na Twitterju objavil videoposnetek, na katerem je videti, kako s helikopterjem leti nad območjem nesreče, kjer je rjava poplavna voda prekrila velika območja, hiše pa so pogoltnile blatne razpoke.

»Poskušal sem pristati, vendar so piloti opozorili, da bi zaradi nestabilnosti tal lahko prišlo do nesreče. Zato smo se odločili, da tega ne bomo storili,« je na novinarski konferenci povedal Bolsonaro.

Ekstremne vremenske razmere so v Braziliji povzročile že več smrtonosnih zemeljskih plazov in poplav. V zadnjem letu je zaradi močnih nalivov umrlo več sto Brazilcev, samo februarja pa je v mestu Petropolis umrlo več kot 230 ljudi.

Strokovnjaki trdijo, da so se deževne sezone okrepile zaradi cikličnega ohlajanja Tihega oceana in vpliva podnebnih sprememb. Globalno segrevanje povečuje nevarnost in intenzivnost poplav zaradi izrednih padavin, saj toplejše ozračje zadržuje več vode. Tveganje ob močnem deževju pa dodatno povečujeta topografija in slaba gradnja barakarskih naselij na strmih pobočjih.