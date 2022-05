Luka Mesec je na predstavitvi pred pristojnim odborom DZ uvodoma povedal, da se bo s svojem mandatu zavzemal za odpravo treh ključnih elementov krize - revščine, prekarnosti in zbirokratiziranosti socialne države. »Naš namen je zagotoviti blaginjo za vse, ne le za peščico,« je opozoril

Na prvo mestu svojega programa je postavil izziv draginje in revščine. »Goriva so se na letni ravni podražila za 35 odstotkov, hrana za 10 odstotkov, to pa najbolj prizadene revne. Zato bo treba poskrbeti, da se zvišajo najnižje pokojnine, plače in socialni prejemki,« je poudaril Mesec.

Kot je dejal, si bodo prizadevali za dvig najnižje pokojnine za polno delovno dobo na vsaj 700 evrov mesečno, sčasoma pa naj bi ta znašala 10 odstotkov nad pragom tveganja revščine, kar bi trenutno pomenilo 813 evrov. V koalicijski pogodbi je nova koalicija zapisala tudi, da se bo minimalna plača dvignila na vsaj 800 evrov neto. Mesec je ob tem opozoril na dogovor Levice in tedanje vlade Marjana Šarca, po katerem mora biti minimalna plača za vsaj 20 odstotkov višja od minimalnih življenjskih stroškov. Napovedal je, da bodo minimalne življenjske stroške izračunali znova, kasneje pa tudi bolj pogosto kot sedaj; trenutno namreč veljajo tisti, ki so bili izračunani še za leto 2016. Na tej podlagi bi potem določali tudi pokojnine in socialne pomoči.

Mesec je ob tem napovedal, da bodo minimalno plačo izenačili z najnižjo osnovno plačo, ki je tako v javnem sektorju kot v gospodarstvu že leta daleč pod njo. »Minimalna plača mora biti sidrna plača, ki potiska navzgor vse druge plače, te pa se morajo povečevati z rastjo produktivnosti,« je pojasnil.

Odprava zakona o dohodnini

Zakon o dohodnini, ki ga je sprejela Janševa vlada, nameravajo razveljaviti »v vseh točkah, razen dviga splošne olajšave«, med drugim glede »zvišanja plač menedžerjev, znižanja najvišje obdavčitve s 50 na 45 odstotkov, znižanja obdavčitve za najemodajalce in drugih bonitet najbogatejšim«. Mesec vidi recept za višje plače v zvišanju produktivnosti, v ta namen pa nameravajo na ministrstvu spodbujati delodajalce, da zaposlene vključijo v lastništvo podjetij. »To ni socialistična pogruntavščina. V ZDA je v lastništvo podjetij vključenih 10 odstotkov delavcev, ta podjetja pa so bolj konkurenčna, njihovi delavci pa imajo višje plače in pokojnine,« je opozoril Mesec.

Namen koalicije, da na prostovoljni bazi omogoči 30.urni delavnik, bodo po Meščevih besedah najprej legalizirali, zatem pa tudi vzpodbujali. »Izkušnje iz nekaterih razvitih držav so dobre, saj se na ta način izboljšuje kvaliteta življenja,« je dejal Mesec.

Mesec ni naklonjen dvigu starostne meje za upokojitev, sedanji pokojninski sistem pa po njegovi oceni tudi ni predrag, saj zanj namenjamo 10 odstotkov BDP, kar je za tretjino manj kot v Avstriji. Ker koalicijski partnerji po njegovih besedah ne podpirajo ideje Levice o postopnem zvišanju prispevkov delodajalcev, vidi rešitev v ureditvi prekarnosti in zaposlovanju tujih delavcev. Do obvezne uvedbe drugega pokojninskega stebra, za katerega so se v svojem programu zavzeli v Gibanju Svoboda, ima pomisleke, saj so plače kar 60 odstotkov ljudi podpovprečne. »Vir za pokojnine mora ostati prvi steber,« je poudaril.

Z odpravo prekarnosti bi povečali sredstva za socialne blagajne

Bodoči minister za delo je opozoril, da je v Sloveniji med 150 tisoč in 170 tisoč ljudi, ki delajo v prekarnih delovnih razmerjih prek vsiljenih s.p.-jev, oziroma avtorskih in podjemnih pogodb. »V boju s prekarnostjo, ki je bilo za Levico vedno polje boja, bomo okrepili delo inšpektorata za delo in ga ustrezno sankcionirali, poleg tega pa bomo redefinirali zakon o delovnih razmerjih tako, da bodo morali delodajalci te s.p-je zaposliti,« je dejal Mesec.

V zaposlitvi prekarnih delavcev vidi Mesec enega od virov polnjenja socialnih blagajn, tudi pokojninske, saj redno zaposleni plačujejo še enkrat več prispevkov kot jih plačujejo prekarci. Prekarnim delavcem bodo po njegovih zagotovilih omogočili tudi dostop do bolniške odsotnosti in dopusta.

Nova reorganizacija centrov za socialno delo

Na področju sociale Mesec napoveduje vzpostavitev »vstopne točke za preprečevanje revščine« in višje socialne transferje, pri čemer bi pravice poenostavili in avtomatizirali Ker je zadnja reorganizacija Centrov za socialno delo še povečala kaotičnost, birokracijo in centralizacijo, naj bi centre znova reorganizirali. »Socialna država je trenutno zgolj na papirju, Vprašanje je, koliko ljudi sploh ve, da so upravičeni do socialnih pomoči in koliko je sploh ne dobi,« se je vprašal Mesec in napovedal več terenskega dela in sodelovanje z nevladnimi organizacijami.

Na področju družine obljublja zagotovitev enakih možnosti za vse otroke. Pri tem še zlasti opozarja na problem preživnin, saj živi pod pragom revščine kar polovica mater samohranilk, zneski preživnin pa so sramotno nizki. Tako je denimo 3500 preživnin nižjih od 20 evrov mesečno, 12.500 pa jih je pod 80 evri. Univerzalnemu otroškemu dodatku Mesec ni naklonjen, saj bi ga v enaki višini dobili tako tisti z minimalno plačo kot tisti s 3000 evri plače.

Vsaj 20 tisoč javnih najemnih stanovanj do leta 2030​

​Mesec je povedal, da bodo v okviru ministrstva pokrili še dva temelja socialne države - stanovanja in dolgotrajno oskrbo. »Stanovanja je država povsem prepustila trgu. Tako nekateri zdaj bogatijo s tem, da vlagajo vanje, medtem ko mlajše generacije zaradi nenormalnih cen ne morejo do njih,« je opozoril in kot primer ustrezne politike navedel Avstrijo in njeno prestolnico Dunaj, v katerem je 20 tisoč stanovanj v lasti mesta, cene pa so za skoraj polovico nižje kot v Ljubljani.

Bodoči minister napoveduje zagotovitev vsaj 20 tisoč javnih najemnih stanovanj do leta 2030, deloma z gradnjo, deloma pa z aktivacijo fonda praznih stanovanj. Kot pravi, bodo pregledali, kje so v Sloveniji prazna stanovanja in jih tudi ustrezno obdavčili.

Po Meščevem mnenju bo treba temeljito prenoviti tudi zakon o dolgotrajni oskrbi, ki ga je »kot prazno lupino« sprejela zadnja Janševa vlada. »Ta zakon ni uporaben, saj za njegovo izvajanje ni zagotovljenih finančnih virov, obenem so težave s pravilniki, s pridobivanjem koncesij, z dumpingom zasebnih izvajalcev in tako naprej,« je opozoril Mesec. Nov koncept, ki ga načrtujejo, naj bi temeljil na medgeneracijskih centrih, pri čemer bo bil dom za starejše zadnja možna institucija. Na ta način naj bi tudi skrajšali čakalne vrste za domove, kjer trenutno primanjkuje kar 10 tisoč postelj.

Solidarnostni prispevek za dolgotrajno oskrbo

Na področju dolgotrajne oskrbe nameravajo v bodoči koaliciji uvesti solidarnostni prispevek, saj, kot je dejal Mesec, »ta ne sme biti odvisna od debeline denarnice«. Pri tem je opozoril, da za dolgotrajno oskrbo v Sloveniji trenutno namenjamo iz javnih sredstev zgolj 1 odstotek BDP, razvite države, kot sta denimo Danska in Nizozemska pa med 3,6 in 3,7 odstotka BDP.. Do uvedbe solidarnostnega prispevka bi dolgotrajno oskrbo in domove za starejše sofinancirala država.

Ob tem je Mesec dejal, da bodo v rebalansu proračuna zagotovili sredstva, da se oskrbnine v domovih za starejše zaradi zviševanja cen storitev in materiala ne bodo povečale in da bodo z njimi tudi ustrezno plačali zaposlene.